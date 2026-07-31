Блогер посмеялся над «Одиссеей» Нолана

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов), специализирующийся на контенте о кино, иронично прокомментировал выход фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Новым постом он поделился в своем Telegram-канале.

Баженов опубликовал мем, в котором скучающий Роберт Паттинсон, играющий в «Одиссее» Антиноя, якобы сидит в «комнате жениха» в передаче «Давай поженимся».

«Посмотрел трехчасовой эпик Нолана. Чувства Одиссея переданы идеально — домой хотелось невыносимо», — посмеялся он.

В новой картине Кристофера Нолана актер Мэтт Деймон играет Одиссея, персонажа поэм Гомера, которому после Троянской войны предстоит изнурительное 10-летнее путешествие домой, к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй). В фильме также снялись Том Холланд, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон и другие.

Накануне «Одиссею» раскритиковала переводчица поэмы.