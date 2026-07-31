Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Открытый мир» с Дуэйном Джонсоном

Компания Sony Pictures выпустила трейлер фэнтезийной приключенческой комедии "Джуманджи: Открытый мир" (или "Джуманджи: Великий побег" / Jumanji: Open World) - четвертой части истории, начатой экранизацией книги Криса Ван Оллсберга в 1995 году. Главную роль исполнил номинант на премию "Золотой глобус" Дуэйн "Скала" Джонсон ("Моана", "Крушащая машина").

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Заключительная часть трилогии рассказывает о героях компьютерной игры, которые попадают в реальный мир с помощью приставки, найденной в старом доме. В попытках вернуться обратно они обмениваются телами и оказываются в центре других захватывающих событий.

По данным издания The Hollywood Reporter, в фильме появится половина кубика из оригинального проекта как дань уважения Робину Уильямсу ("Умница Уилл Хантинг", "Морк и Минди"), сыгравшему в оригинальной картине. "Робин, эта игра для тебя" - сказал Джонсон в ходе презентации трейлера на CinemaCon.

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Режиссером снова выступил Джейк Кэздан ("Блудливая Калифорния", "Очень плохая училка", "Миссия: Красный"). Он же написал сценарий в соавторстве с Джеффом Пинкнером ("Остаться в живых", "Извне") и Скоттом Розенбергом ("Угнать за 60 секунд", "Воздушная тюрьма", "Веном").

К своим ролям вернулись Карен Гиллан ("Жизнь Чака", "Стражи галактики"), Кевин Харт ("1+1: Голливудская история", "Полтора шпиона"), Джек Блэк ("Тайна дома с часами", "Minecraft в кино"), Дэнни Де Вито ("В Филадельфии всегда солнечно", "Матильда"), Риз Дарби ("Реальные упыри", "Наш флаг означает смерть"), Ник Джонас ("Это хит!"), Аквафина ("Русалочка", "Дикий лес"), Алекс Вулфф ("Тихое место. День первый", "Реинкарнация") и другие. К ним присоединились Дэн Хилдебранд ("Игра престолов") и Джек Джукс ("Мыслить как преступник").

Мировая премьера состоится 25 декабря.

Сборы предыдущих частей перезапуска - "Зова джунглей" (2017) и "Нового уровня" (2019) - превысили 1,7 миллиарда долларов.