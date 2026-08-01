Режиссер «Человеческой многоножки» выпустит фильм о собственном конце

Нидерландский режиссер культовой «Человеческой многоножки» Том Сикс попрощается с поклонниками в новом фильме. Об этом сообщает издание Variety.

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В последние годы, по информации источников, постановщик страдает от рассеянного склероза. Состояние его здоровья ухудшилось на фоне невозможности выпустить его новый полнометражный фильм «Клуб онанисток». Вместо него Сикс решил выпустить док о собственной болезни — «Конец Тома Сикса».

Известно, что Том самостоятельно выпустит свой последний фильм 15 августа на YouTube, а также на DVD-дисках.

«Несмотря на восторженные отзывы фанатов, киноиндустрия, в которой доминирует политкорректность, отказалась от его картины. Длительная и напряженная борьба ускорила его болезнь и разрушила организм, он приближается к концу жизни», — цитируют журналисты представителей режиссера.

В 2015 году продюсеры фильма «Человеческая многоножка 3» опубликовали синопсис картины Тома Сикса, которая станет заключительной частью скандально известной трилогии.