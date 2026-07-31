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Хоррор «Обсессия» — самый популярный фильм у российских пиратов в июле

Чемпионат.com

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в июле 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Опубликован «пиратский» рейтинг самых популярных фильмов и сериалов
© Чемпионат

Первое место среди фильмов занял нашумевший хоррор «Обсессия» — картина стала популярной по всему миру, а также выходила официально в российском прокате. Следом за ним в рейтинге расположился криминальный триллер «Гражданин-мститель» от режиссёра Уве Болла, а на третьей строчке оказался другой знаменитый фильм ужасов — «Закулисье реальности».

Среди сериалов лидером у российских пиратов стал «След Чикатило». Второе и третье места, соответственно, заняли популярные шоу «Извне» и «Укрытие».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в июле 2026 года:

  1. «Обсессия».
  2. «Гражданин-мститель».
  3. «Закулисье реальности».
  4. «Ночной бизнес».
  5. «Следствие ведут овечки».
  6. «Рейс 298».
  7. «Энола Холмс 3».
  8. «Дом Сэведжей».
  9. «Майкл».
  10. «Мечтать не вредно».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в июле 2026 года:

  1. «След Чикатило».
  2. «Извне».
  3. «Укрытие».
  4. «Бухта вдов».
  5. «Ранчо Даттонов».
  6. «Я тебя отыщу».
  7. «Звездный городок».
  8. «Максимальное удовольствие гарантировано».
  9. «Пацаны».
  10. «Паук-Нуар».