Опубликован «пиратский» рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в июле 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Первое место среди фильмов занял нашумевший хоррор «Обсессия» — картина стала популярной по всему миру, а также выходила официально в российском прокате. Следом за ним в рейтинге расположился криминальный триллер «Гражданин-мститель» от режиссёра Уве Болла, а на третьей строчке оказался другой знаменитый фильм ужасов — «Закулисье реальности».

Среди сериалов лидером у российских пиратов стал «След Чикатило». Второе и третье места, соответственно, заняли популярные шоу «Извне» и «Укрытие».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в июле 2026 года:

«Обсессия». «Гражданин-мститель». «Закулисье реальности». «Ночной бизнес». «Следствие ведут овечки». «Рейс 298». «Энола Холмс 3». «Дом Сэведжей». «Майкл». «Мечтать не вредно».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в июле 2026 года: