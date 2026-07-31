Опубликован «пиратский» рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Хоррор «Обсессия» — самый популярный фильм у российских пиратов в июле
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в июле 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.
Первое место среди фильмов занял нашумевший хоррор «Обсессия» — картина стала популярной по всему миру, а также выходила официально в российском прокате. Следом за ним в рейтинге расположился криминальный триллер «Гражданин-мститель» от режиссёра Уве Болла, а на третьей строчке оказался другой знаменитый фильм ужасов — «Закулисье реальности».
Среди сериалов лидером у российских пиратов стал «След Чикатило». Второе и третье места, соответственно, заняли популярные шоу «Извне» и «Укрытие».
Самые популярные фильмы у российских пиратов в июле 2026 года:
- «Обсессия».
- «Гражданин-мститель».
- «Закулисье реальности».
- «Ночной бизнес».
- «Следствие ведут овечки».
- «Рейс 298».
- «Энола Холмс 3».
- «Дом Сэведжей».
- «Майкл».
- «Мечтать не вредно».
Самые популярные сериалы у российских пиратов в июле 2026 года:
- «След Чикатило».
- «Извне».
- «Укрытие».
- «Бухта вдов».
- «Ранчо Даттонов».
- «Я тебя отыщу».
- «Звездный городок».
- «Максимальное удовольствие гарантировано».
- «Пацаны».
- «Паук-Нуар».