Экстремальный триллер «Вышка 2: Мертвая точка» получил полноценный трейлер

Студия Lionsgate опубликовала полноформатный трейлер фильма "Вышка 2: Мертвая точка" (Fall 2: Deadpoint) - продолжения напряженного триллера "Вышка" (2022) о выживании на экстремальной высоте. Мировая премьера назначена на 7 августа.

© Российская Газета

События новой части разворачиваются после гибели Хантер - героини первого фильма, в котором две подруги, пытаясь пережить утрату, оказались в ловушке на головокружительной высоте. Теперь в центре истории Джакс: после смерти сестры она сближается с ее подругой Люс. Вместе они отправляются в Таиланд, чтобы покорить опасный маршрут на горе Кван. Однако история повторяется, девушки оказываются в аналогичной ситуации: героини застревают над пропастью.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/bfec9f3b71e4bc32975a77baa353885a"/>

В картине снялись Харриет Слейтер ("Чужестранка: Кровь от крови моей"), Арсема Томас ("Королева Шарлотта: История Бриджертонов"), Вирджиния Гарднер ("До встречи на Венере"), Грейс Кэролайн Карри ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла"), Адам Роуз ("Мне бы в небо") и другие.

Режиссерами выступили братья-близнецы Майкл и Питер Спириг, известные по фэнтези-боевику "Патруль времени" с Итаном Хоуком. В их послужном списке также числятся низкопробные хорроры, такие как "Пила 8" и "Винчестер. Дом, который построили призраки".

К работе над сценарием присоединился постановщик первой части Скотт Манн ("Скорость: Автобус 657").

Оригинальный фильм удерживает на Rotten Tomatoes 79% свежести. Рецензенты отмечали впечатляющий эффект присутствия, чудом достигнутый при скромном бюджете (3 миллиона долларов), однако критиковали за банальность сценария, а отдельные эпизоды - за откровенную неправдоподобность.