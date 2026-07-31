В продолжении сериала «Молодой Шерлок» появятся новые звезды

Ирландский актер Хиро Файнс-Тиффин снова примерит ретро-костюмы и перевоплотится в Шерлока Холмса. Стало известно, что продолжение сериала «Молодой Шерлок» уже в производстве и к проекту присоединились новые актеры.

Премьера сериала состоялась в начале весны этого года и все восемь серий сезона были сразу выложены на Prime Video. У проекта сложилась неплохая статистика, по которой за месяц шоу посмотрели (частично или полностью) около сорока пяти миллионов человек. Впрочем, критики от «Молодого Шерлока» были не то, чтобы в восторге. В сериале увидели характерный почерк британского режиссера и продюсера Гая Ричи (шоу разрабатывалось под его руководством, сам режиссер снял первые две серии) и в данном случае это не стало поводом для радости.

У Гая Ричи есть свой узнаваемый стиль работы знакомый по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Джентльмены», а также двум полнометражным фильмам о Шерлоке Холмсе, где сыграли Роберт Дауни-младший и Джуд Ло. Но когда мистер Ричи берется за сериалы или менее амбициозные кино-проекты, то многие критики отмечают, что результат напоминает лишь подобие его успешных фильмов: вроде бы есть знакомые эффектные приемы, но выглядит все довольно рутинно и предсказуемо. Схожие упреки достались и первому сезону «Молодого Шерлока». Энергичный клиповый монтаж, шутки и повороты сюжета больше напоминали еще одно упражнение на много раз отыгранную тему, чем оригинальный продукт.

Впрочем, мнение критиков далеко не всегда влияет на продюсерское видение проекта, и создатели шоу, очевидно с согласия заказчиков, решили продолжить сериал вторым сезоном. В основе сценария по-прежнему романы Энди Лейна о первых делах молодого Шерлока Холмса. В первом сезоне одну из центральных ролей сыграл Донал Финн, которому достался образ молодого Джеймса Мариарти, будущего профессора, короля преступного мира и главного врага Холмса. Пока не сообщается о роли Финна во втором сезоне, но уже известны имена новых актеров.

Вместе с Хиро Файнс-Тиффином на съемочной площадке будут работать Эйдан Гиллен, известный по сериалу «Игра престолов», Индира Варма, знакомая многим в том числе по «Администратору», Софи Скелтон («Чужестранка») и Оливия Уильямс, громко заявившая о себе в сериалах «Невероятные», «Властелин колец» фильму «Дюна» и других проектах. Роли этих актеров и сюжет новых серий на данный момент не комментируются.