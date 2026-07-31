Триллер «Бункер» с Бардемом и Крус выйдет в российский прокат

В российский прокат выйдет психологический триллер "Бункер" (Bunker) с супругами Пенелопой Крус ("Приглашение", "Параллельные матери") и Хавьером Бардемом ("Мыс страха", "Дюна") в главных ролях. Картина вошла в основной конкурс 83-го Венецианского кинофестиваля: там премьера состоится уже в сентябре.

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По сюжету архитектор Антонио берется за строительство элитного бункера для техномагната - заказ, который кажется его жене Софии этически сомнительным. Проект полностью поглощает героя, а в их когда-то счастливом браке появляются трещины: ссоры, недомолвки и ревность. Тем временем за домом супругов начинает следить таинственный незнакомец, и семья оказывается под угрозой, о которой даже не подозревает.

В актерский состав вошли Стивен Грэм ("Большой куш", "Мальчик в синей футболке"), Пол Дано ("Нефть", "Пленницы"), Патрик Шварценеггер ("Полночное солнце", "Застрял в любви"), Марк Гэтисс ("Приключение в пространстве и времени", "Кориолан"), Айлин Аткинс ("Эпилог", "Костюмер") и другие.

Французский режиссер Флориан Зеллер - фигура более чем многообещающая. На его счету премия "Оскар" и пронзительные драмы "Отец" с Энтони Хопкинсом и "Сын" с Хью Джекманом. Также Зеллер известен как писатель. Среди его книг - роман "Искусственный снег" (за который он в 22 года получил премию Hachette), а также "Случайные связи" и "Очарование зла".

Точная дата выхода "Бункера" в отечественных кинотеатрах станет известна позже.