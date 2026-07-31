Вышел первый трейлер экранизации древнеиндийского эпоса «Рамаяна»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала дебютный трейлер масштабной экранизации древнеиндийского собрания сказаний о царевиче Раме "Рамаяна: Часть первая" (Ramayana, Part 1). В мировой прокат картина выйдет 8 ноября.

© Российская Газета

В центре первой части - история принца Рамы, которого индуисты почитают как спустившегося на землю бога Вишну. Из-за козней мачехи герой покидает родной дом и уходит в лес вместе с женой Ситой и верным братом. Там коварный демон Равана похищает Ситу, и Раме приходится искать помощи у лесных союзников, чтобы вызволить супругу из плена и встать на путь исполнения своего великого предназначения.

Роли в картине исполнили Ранбир Капур ("Эта сумасшедшая молодежь"), Яш ("Золотые прииски Колара: Глава 1"), Санни Деол ("Беглецы"), Каджал Аггарвал ("Арья 2"), Лара Датта ("Дон. Главарь мафии 2") и другие.

Режиссерское кресло занял Нитеш Тивари, постановщик знаковой семейной драмы "Дангал" (2016).

Над саундтреком трудились два лауреата премии "Оскар": композитор "Интерстеллара" Ханс Циммер и автор темы из "Миллионера из трущоб" А. Р. Рахман.

Масштабный проект, сделанный под формат IMAX, обошелся создателям в 500 миллионов долларов.