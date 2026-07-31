Когда состоится премьера мультсериала «Гроша и Мистер Ви»

1 августа на телеканале "Карусель" состоится российская премьера французского мультсериала "Гроша и Мистер Ви" (Grosha et Mr B.) о котах-детективах, работающих в Специальном бюро расследований.

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Гроша - дитя улиц, он доверяет лишь своему нюху; Мистер Ви - домашний интеллигент, просчитывающий все на несколько шагов вперед. Пушистые герои с трудом терпят друг друга и постоянно спорят, кто из них главный, и все же для распутывания самых сложных дел им приходится объединяться. Особенно важным их союз становится, когда город захлестывает волна абсурдных преступлений.

В этот же день на канале будет представлена премьера французского приключенческого фильма "Белль и Себастьян: Новое поколение" - новое прочтение популярной истории о дружбе мальчика и большой белой собаки.

8 августа любители дикой природы смогут посмотреть испанский художественный фильм "Линцесса. Тайны леса" (Lincessa. Los Silencios del Bosque, 2023) о маленькой любопытной рыси, которая только начинает открывать для себя таинственный лес, полный чудес и неожиданных приключений.

Фото: Российская Газета

Также юных зрителей ждут новые серии мультсериалов "Мини-мишки", "Оранжевая корова", "Команда Флоры. Экопатруль", "Ум и Хрум", "Лунтик", "Мастер Витя и Мотор", "Горошек и компания".