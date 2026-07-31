Яхья Абдул-Матин II высказался о закрытии сериала «Чудо-человек» от Marvel

Звезда сериала «Чудо-человек» Яхья Абдул-Матин II прокомментировал закрытие супергеройского шоу. Он опубликовал соответствующий пост на своей странице в соцсети.

Об отмене второго сезона стало известно 30 июля — студия Marvel так и не приступила к разработке сценария продолжения. Яхья Абдул-Матин II написал, что всё наладится. Не исключено, что так артист намекнул на появление своего персонажа в будущих проектах супергеройской киновселенной.

«Только что стало известно, что Чудо-человек не вернется во втором сезоне. Если вы не знали, то теперь знаете. Такова жизнь, правда? Всё наладится».

«Чудо-человек» вышел в конце января и рассказывает о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, теперь ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии, скрывая свои сверхсилы. Шоу высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 91% свежести от обозревателей и 87% от пользователей.