Почему стоит посмотреть отреставрированный «Шепот сердца»

Искусствовед и историк анимации Анна Голда рассказала НСН, что «Шёпот сердца» будет интересен и понятен даже зрителям, далеким от японской анимации, благодаря универсальной и вневременной истории.

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В российский прокат выйдет анимационный фильм 1995 года «Шёпот сердца» студии Ghibli. Мультфильм выйдет в новой 4K-реставрации. Он рассказывает о 14-летней девочке, ее первом романтическом увлечении и поиске призвания. Мультфильм стал единственной режиссерской работой Ёсифуми Кондо, много лет работавшего в студии Ghibli мультипликатором. Голда подчеркивает, что он много перенял у легендарного сооснователя студии Хаяо Миядзаки, однако сохранил свой уникальный стиль и почерк.

«Ёсифуми Кондо начинал работать с основателями Ghibli Хаяо Миядзаки и Исао Такахата в качестве мультипликатора еще до того, как они создали студию. Спустя 10 лет после ее основания Кондо выпустил свой первый и единственный мультфильм именно в качестве режиссера. Он умер через несколько лет после того, как вышел этот мультфильм, и это единственное, что нам от него осталось, именно как от режиссера. Кондо считается одним из главных правопреемников творческого метода Миядзаки и Такахаты, и это заметно по получившемуся у него мультфильму и в сюжетном плане, и визуальном, и в плане некоторых творческих решений. Хотя есть и определенные отличия в силу того, что режиссер другой, а сама история более лиричная, более романтичная, чем мы зачастую видим у Миядзаки», — рассказала Голда.

Собеседница НСН отметила, что фильм рассчитан на широкую публику. Хотя он был создан более 30 лет назад, он актуален и для современных зрителей, так как затрагивает темы первой любви и поисков себя.

«Тематика универсальная и всем понятная, потому что главные герои учатся в школе, а мы все учились в школе и нам просто себя с ними ассоциировать. Это что-то, что вряд ли может устареть, потому что любое новое поколение молодых людей ищет себя, ищет свой путь. Эпохи меняются, контекст становится чуть-чуть другим, но внутреннее ощущение остается. И это чувство поиска, первые эмоции, случается с каждым новым поколением, как впервый раз, и мне кажется, что в этом плане эта тема всегда будет актуальна. Это не только вневременной вопрос, но и вне контекста какой-то страны. Хотя это японская школа, для российской аудитории все равно многое будет понятно. В мультфильме очень активно используется массовая жилая застройка одного из районов Токио, и атмосфера очень похожа на нашу городскую жилую застройку второй половины XX века: небольшие квартиры, крупные бетонные дома, асфальтовые улочки. Хотя это все казалось бы другое, но оно все равно находит отклик и пробуждает какие-то свои собственные воспоминания. А еще мультфильм будет понятен вне зависимости от возраста и пола, потому что там есть и главный герой-мальчик, у которого тоже есть свои мечты, стремления и амбиции. Там есть совершенно очаровательные, второстепенные герои: мама главной героини, дедушка главного героя. Можно себя соотносить с любым из персонажей», — рассказала она.

Анимационная лента создана по мотивам одноименной манги Аой Хиираги, и Голда считает, что «Шёпот сердца» хорошо передает вложенные художницей эмоции, благодаря чему они кажутся более реальными и искренними.

Искусствовед подчеркнула, что мультфильм отлично подойдет для знакомства с японской мультипликацией для тех, кто раньше не смотрел работы в этом жанре.

«Неподготовленному зрителю, у которого нет глубокой насмотренности в японской анимации, будет проще взаимодействовать с этой работой. Творчество Миядзаки пестрит большим количеством глубоких мифологических отсылок на японскую религию, философию, синтоизм, буддизм. Их нужно посмотреть несколько раз, в книжках покопаться, чтобы стало понятно. А в этой работе тоже много глубины, ее можно пересматривать, немало включений как японской, так и европейской культуры, и сказок, и литературы, и визуальных каких-то образов. Но за счет того, что основной сюжет вращается вокруг универсальных тем, любой человек, который будет смотреть этот мультфильм, найдет в нем что-то для себя и сможет прочувствовать его. Это хороший старт для тех, кто не знаком с японской анимацией. Это одна из таких работ, которая будет приятна и понятна вне зависимости от вашего уровня погружения», — уверена Голда.

Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказывал НСН, что раньше аниме воспринималось, как нишевый контент, однако в современной России к этому жанру интерес проявляет уже довольно широкая молодая аудитория.