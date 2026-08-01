Новый «Тед Лассо» и детектив Де Ниро: 10 лучших сериалов августа

Финальный аккорд этого лета — лучшее время, чтобы еще разок пробежаться по всем уличным активностям, закрыть дачные гештальты, а оставшееся время потратить на хорошо знакомые сериалы, которые, словно сговорившись, массово возвращаются в августе после долгих пауз. Среди них — продолжение экранизации «Ста лет одиночества», трансформация «Теда Лассо», новый сезон «Темной материи», а также финал подростковых приключений «Внешние отмели». Но и для жаждущих новизны месяц богат на большие релизы: от проекта братьев Руссо с Робертом Де Ниро до премьеры от автора «Американского психопата». Лучшие сериалы августа — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

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«Спецназ: Львица» / Lioness

Тейлор Шеридан, автор самых известных гимнов маскулинности на современном телевидении (в диапазоне от «Короля Талсы» со Сталлоне и нефтебарона Билли Боба Торнтона из «Землевладельца» до всей ковбойской братии из вселенной «Йеллоустоуна»), создал еще и наисуровейшую шпионку. Речь об оперативнице Джо, которая возглавляет элитный спецотряд быстрого реагирования «Львица», состоящий из женщин-воительниц. Шпионский боевик возвращается с третьим сезоном после двух лет перерыва, а в актерском составе, как и раньше, Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра, Николь Кидман и Морган Фриман.

Третий сезон выходит 2 августа на Paramount+

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«Тед Лассо» / Ted Lasso

Еще одно громкое возвращение месяца — четвертый сезон самого доброго спортивного сериала в истории. Казалось, что в 2023-м шоураннеры Билл Лоуренс и Джейсон Судейкис поставили в истории американского тренера британской футбольной команды твердую точку (по сюжету, герой Судейкиса решил оставить работу и вернуться в США). Однако спустя пару лет сериал неожиданно решили продлить. Новый сезон возвращает заглавного персонажа на поле (точнее, на бровку), но теперь Теду предстоит тренировать уже женскую футбольную команду. При этом, судя по трейлеру, многие полюбившиеся зрителям герои никуда не денутся.

Четвертый сезон выходит 5 августа на Apple TV+

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«Осколки» / The Shards

«Эйфория» официально сдала звание тинейджерского сериала еще к третьему сезону, чем создала в индустрии настоящую черную дыру, которая принялась засасывать в себя всевозможные идеи, сценарии и шоураннеров разной величины. Одним из таких экспериментаторов стал вездесущий Райан Мерфи, который создал «Осколки» вместе с писателем Бретом Истоном Эллисом, автором «Американского психопата». Их детище, поставленное по одноименному роману Эллиса, рассказывает о группе привилегированных старшеклассников из элитной школы в Лос-Анджелесе 1980-х годов. Жизни подростков начинают рушиться после появления загадочного новичка, который, как подозревают тинейджеры, может быть связан с ритуальными серийными убийствами.

Премьера — 5 августа на Hulu

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«Сто лет одиночества» / Cien años de soledad

Габриэль Гарсиа Маркес до самой смерти так и не дал разрешения снять фильм по мотивам своего главного шедевра, потому что считал, что перенести его на большой экран, сохранив авторский стиль и не растеряв важные детали сюжета, попросту невозможно. Кто бы мог подумать, что сериальная структура для этого кипящего страстями образца магического реализма придется как нельзя кстати? В 2024-м на экраны вышел первый сезон «Ста лет одиночества», рассказывающий о судьбе заранее обреченного города Макондо, который основало в болотных краях на берегу реки семейство Буэндиа. Второй сезон, к началу которого главный герой Эмилиано пришел военным диктатором, станет заключительным.

Второй сезон выходит 5 августа на Netflix

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«Последний дом» / The Last House

Завязка этого фантастического триллера — по сути, иносказательный 2020-й, когда крупные города массово вводили локдауны из-за пандемии коронавируса. По сюжету, обычная семья из американской субурбии оказывается заперта в собственном доме мистической силой — ни дверь взломать, ни окно разбить не получается. Соседи по району оказываются в схожей ситуации. Запертым в четырех стенах приходится искать способы добывать себе пропитание. Магический локдаун тем временем растягивается даже не на месяцы — на годы. В главных ролях — Грета Ли и Вагнер Моура, а режиссером всех серий выступил Луи Летерье, снявший «Форсаж 10».

Премьера — 7 августа на Netflix

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Боевик Ника Санторы (сценарист «Сопрано» и «Побега») по мотивам культовой серии книг английского писателя Ли Чайлда о ветеране Джеке Ричере, который путешествует по американским городам в поисках годной заварушки, возвращается уже с четвертым сезоном. В основу новых восьми эпизодов лег тринадцатый роман Чайлда «Я уйду завтра» (Gone Tomorrow, другой перевод — «Без следа»). В заглавной роли — бессменный Алан Ричсон, остальной же актерский состав, как и прежде, ждет большое обновление.

Четвертый сезон выходит 12 августа на Amazon Prime Video

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«Фонари» / Lanterns

Главное супергеройское зрелище месяца ставит героев комиксов в декорации «Настоящего детектива» — сюжет посвящен межгалактической миротворческой команде Зеленых Фонарей, которые берутся за расследование серии загадочных убийств на Земле. Проект находился в разработке долгие семь лет, и за это время сериал успел сменить как концепцию, так и шоураннеров с актерами. Итоговый вариант от Дэймона Линделофа («Хранители», «Прометей») и Криса Манди («Озарк») черпает из комиксов студии DC совсем немного, представляя собой самостоятельную историю. Главные роли в сериале исполнили Кайл Чандлер, Аарон Пьер и Нейтан Филлион.

Премьера — 16 августа на HBO Max

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«Внешние отмели» / Outer Banks

Хитовая приключенческая драма про подростков с побережья Северной Каролины, которые охотятся то за мифическим золотом, то за сокровищами разной степени легендарности, подходит к концу — пятый сезон «Внешних отмелей» (к слову, так называется реально существующая 320-километровая полоса узких песчаных барьерных островов побережья штата) станет последним. Финал обещает быть жестким — без лишних спойлеров лишь упомянем, что главным героям предстоит подача блюда с кромкой инея на нем. К своим ролям вернутся Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли и Джонатан Дэвис.

Пятый сезон выходит 20 августа на Netflix

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«Темная материя» / Dark Matter

Еще одна яркая сказка из 2024-го получает продолжение. Научно-фантастический сериал американского писателя Блейка Крауча, основанный на его же романе, бросал своего героя в мультивселенную из непрожитых жизней, в том числе самых невероятных. Продолжение, впрочем, обещает стать еще более непредсказуемым, поскольку действие его уже выходит за рамки романа-первоисточника. Команда сериала остается прежней: Крауч — в шоураннерах, а Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли — в ведущих ролях.

Премьера — 28 августа на Apple TV+

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«Шепот за окном» / The Whisper Man

Самое интригующее зрелище сезона от продюсеров братьев Руссо — мрачный детектив а-ля «Зодиак» с актерским составом из звезд первой величины: тут и Роберт Де Ниро, и Майкл Китон, и Адам Скотт, который после недавнего «Хокума» вновь примеряет на себя роль одинокого писателя. По сюжету, у овдовевшего литератора исчезает восьмилетний сын, и тот обращается за помощью к своему отцу-пенсионеру, бывшему детективу. Расследование приводит их к делу серийного убийцы, задержанного десятилетие назад. Проект основан на одноименном романе-бестселлере Алекса Норта.

Премьера — 28 августа на Netflix