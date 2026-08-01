Сенатор предложил снять фильм о гостомельском десанте

Член комитета СФ по науке и образованию и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов вместе с военными ведет работу над стартом съемок художественного фильма "Гостомельский десант". Об этом он сообщил в беседе с ТАСС .

24 февраля 2022 года, в первый день специальной военной операции, прошла высадка десанта на аэродроме Антонов в поселке Гостомель, в 25 км от Киева. Ударные вертолеты Ми-24 сопровождали Ми-8, которые перевозили бойцов двух бригад ВДВ. После высадки десантники выстроили круговую оборону и в течение четырех суток удерживали территорию до подхода основных сил.

"В преддверии Дня Воздушно-десантных войск мы говорим спасибо нашим бойцам и заявляем о необходимости развития отечественного патриотического кино. Считаю, что отдельного фильма заслуживает легендарный гостомельский десант. <...> Во взаимодействии с военнослужащими мы уже ведем работу в этом направлении и ведем переговоры с Минкультом, Минобороны, продюсерами и режиссерами для того, чтобы инициировать съемку фильма "Гостомельский десант", - сообщил Гибатдинов.

Этот эпизод является одним из самых известных времен начала специальной военной операции, он уже вошел в современную военную историю, считает сенатор.

"Я считаю, что нам нужно как можно больше художественных фильмов о реальной хронике специальной военной операции, о подвигах российских десантников, которые находятся на самых сложных участках. Люди должны знать имена своих героев не только по новостям, но и через сильные художественные фильмы", - рассказал Гибатдинов.

Государству необходимо поддерживать создание таких картин, считает он. В свое время фильмы о Великой Отечественной войне воспитали не одно поколение, а сегодня пришло время снимать кино о героях нашего времени, чтобы сохранить память об их мужестве и передать ее будущим поколениям, добавил Гибатдинов.