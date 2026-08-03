Андрей Кончаловский: «У меня с «Одиссеей» своя история»

На волне успеха нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" вырос интерес и к фильму Андрея Кончаловского про этого же героя. Самое время выпустить картину в повторный прокат. А пока Кончаловский у себя в соцсетях начал публиковать воспоминания о том, как снималась его "Одиссея". Напомним, фильм вышел в 1997 году.

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"Одиссея" снова в центре внимания. У меня с "Одиссеей" своя история. Начинаю серию постов о том, как она снималась. Первая история - о том, с чего все началось", - анонсировал режиссер Андрей Кончаловский.

Далее приведем первый пост Андрея Сергеевича целиком:

"Американский продюсер листал смету и морщился. - Андрей, это же Гомер. Кто это будет смотреть в прайм-тайм? - Все, кто в школе не дочитал "Одиссею", - сказал я. - Поверьте, это почти все человечество. Он не улыбнулся. Но бюджет подписал. В 1997 году на американском телевидении вышла моя "Одиссея" - двухчастная экранизация поэмы Гомера. Троянская война, скитания, циклоп Полифем, сирены, Калипсо, Цирцея и долгожданное возвращение на Итаку - сюжет, который кажется знакомым каждому. Но сделать из этого две серии для телевидения девяностых - задача была не из легких. Бюджет составил около 40 миллионов долларов - на тот момент один из самых дорогих телевизионных проектов своего времени. Среди продюсеров - Фрэнсис Форд Коппола и Николас Мейер. Главную роль сыграл Арманд Ассанте. Мне не хотелось снимать миф ради мифа. В центре истории - человек, который после долгой войны должен пройти через испытания, чтобы снова стать самим собой и вернуться домой. Наверное, поэтому фильм до сих пор смотрится: за мифологией в нем все время остается человек. Мифы стареют. Человек - нет".

Как мы видим, режиссер еще и в постах приводит переосмысление событий, тем интереснее, что будет публиковаться далее.

Кстати

Арманд Ассанте - актер, сыгравший главную роль в фильме "Одиссея" Андрея Кончаловского, в свое время дал эксклюзивное интервью "РГ", где рассказывал и об этой картине. Прочитать его можно здесь.