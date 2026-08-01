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По роману «Безнадёга» Стивена Кинга снимут фильм — продюсером стал Сэм Рэйми

Чемпионат.com

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия Searchlight начала разработку фильма по роману «Безнадёга» Стивена Кинга. Дата выхода картины пока неизвестна.

По роману «Безнадега» Стивена Кинга снимут фильм
© Global Look Press

Оригинальное произведение рассказывает о небольшом городке в Неваде. Туда попадают несколько путешественников, которых преследует полицейский-садист, одержимый неизвестным злом. По роману уже выходила одноимённая адаптация в 2006 году. Тогда главную роль сыграл звезда «Хеллбоя» Рон Перлман.

Режиссёрами проекта могут стать Зак Липовски и Адам Б. Стейн — авторы знаменитого хоррора «Пункт назначения: Узы крови». Сейчас постановщики ведут переговоры со студией. Одним из продюсеров экранизации выступит Сэм Рэйми, известный по трилогиям «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук».

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