Состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день», однако многих интересует, как же фильм про супергероя подводит к грядущим событиям в киновселенной Marvel. Эта новость как раз для вас.

Сколько сцен после титров в фильме «Человек-паук: Новый день»

Сцена после титров одна.

Что происходит в сцене после титров «Человека-паука: Новый день»

В сценах после титров мы наблюдаем за «Спайди-трекером», который ищет героя в Нью-Йорке, но так и не находит его. Затем камера отдаляется и улетает за пределы планеты Земля, после чего всё-таки появляется надпись «Местоположение найдено».

Получается, дружелюбный сосед в космосе! Вероятно, эта сцена готовит к событиям фильма «Мстители: Секретные войны» (не путать со «Мстителями: Судный день», где киновселенная Marvel будет переосмыслена и встретятся герои разных вселенных в огромных масштабах.