Критики оценили эротический триллер «Хочу заняться с тобой сексом»

31 июля состоялась премьера фильма «Хочу заняться с тобой сексом» — эротического триллера с Оливией Уайлд («Три дня на побег») в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 89% свежести.

Ленту хвалят за большое количество чёрного юмора и шокирующих сцен: обозреватели утверждают, что режиссёр Грегг Араки в очередной раз поднимает серьёзные темы и смело издевается над ними. Отдельно отмечают отличные актёрские работы Оливии Уайлд и Купера Хоффмана, которые показали действительно интересных персонажей. При этом некоторые критики ругают проект за бессвязный сюжет и несерьёзность автора к мрачным темам.

Что пишут критики про фильм «Хочу заняться с тобой сексом»:

«Хочу заняться с тобой сексом» — это не просто удовольствие, а облегчение, оазис в пустыне фильмов, слишком робких в том, чтобы показать свою сексуальность, оставаясь одновременно опасным и привлекательным».

«Громкий, перенасыщенный и дерзкий. Режиссёр стремится вызвать больше смеха, чем в своих предыдущих фильмах. Благодаря шокирующе смелым актёрским работам Купера Хоффмана и Оливией Уайлд, фильм производит сильное впечатление».

«Невероятно возбуждающая, очень смешная, восхитительно яркая и местами глупая комедия о доминировании, снятая для поколения миллениалов. Фильм разносит в пух и прах сексуальные комплексы молодых людей».

«Фильм под названием «Хочу заняться с тобой сексом» позиционирует себя как смелый и соблазнительный, но в этой картине почти нет ни одного из этих качеств».

«Безразличие фильма к этическим вопросам, которые он пытается поднять ради остроты и убедительности, быстро надоедает».

«Хочу заняться с тобой сексом» повествует о парне, по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.