Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Сто лет одиночества»

Расписание выхода второго сезона сериала «Сто лет одиночества» по роману Маркеса
5 августа состоится премьера второго сезона сериала «Сто лет одиночества». Шоу представляет собой адаптацию одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса. Проект рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.
Во второй сезон войдут восемь серий — семь из них выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 26 августа. Финальная серия выйдет в формате полнометражного фильма и завершит сюжет сериала.
Расписание выхода второго сезона сериала «Сто лет одиночества»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 августа
- 2-я серия 5 августа
- 3-я серия 5 августа
- 4-я серия 5 августа
- 5-я серия 5 августа
- 6-я серия 5 августа
- 7-я серия 5 августа
- 8-я серия 26 августа