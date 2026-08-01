Опубликовано расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»

3 августа состоится премьера 14-го сезона знаменитого мультсериала. В продолжении мир будущего станет ещё безумнее, а главные герои столкнутся не только с комическими пиратами, но и с давней возлюбленной доктора Зойдберга. Одним из авторов предстоящих эпизодов выступает Мэтт Грейнинг — создатель культового анимационного шоу «Симпсоны».

В 14-й сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Hulu. Премьера заключительной серии состоится 28 сентября.

Расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»

Эпизод Дата выхода