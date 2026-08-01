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Расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»

Чемпионат.com

3 августа состоится премьера 14-го сезона знаменитого мультсериала. В продолжении мир будущего станет ещё безумнее, а главные герои столкнутся не только с комическими пиратами, но и с давней возлюбленной доктора Зойдберга. Одним из авторов предстоящих эпизодов выступает Мэтт Грейнинг — создатель культового анимационного шоу «Симпсоны».

Опубликовано расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»
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В 14-й сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Hulu. Премьера заключительной серии состоится 28 сентября.

Расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 3 августа
  • 2-я серия 3 августа
  • 3-я серия 10 августа
  • 4-я серия 17 августа
  • 5-я серия 24 августа
  • 6-я серия 31 августа
  • 7-я серия 7 сентября
  • 8-я серия 14 сентября
  • 9-я серия 21 сентября
  • 10-я серия 28 сентября