Какие новинки кино уже можно посмотреть в Сети

Работник спецслужб похищает доказательства существования инопланетян, девочка с космодрома ищет друзей в Петербурге, экстравагантный следователь расследует похищение мальчика из влиятельной семьи, а Том Хиддлстон пытается понять, можно ли было спасти Помпеи. Встречаем последний месяц лета с подборкой свежих фильмов.

© кадр из фильма «День разоблачения»

День разоблачения (18+)

Режиссёр: Стивен Спилберг

Рейтинг на "Кинопоиске": 6.2

Время: 2 часа 26 минут

О чём фильм. Дэниэл Келлнер (Джош О’Коннор) служил экспертом по кибербезопасности в теневом силовом агентстве Wardex, а теперь, прихватив с собой секретные материалы, он вместе со своей девушкой (Ив Хьюстон) бежит от своих бывших работодателей. Дэниэл хочет обнародовать десятки видео, на которых запечатлены контакты американских военных с инопланетянами, начиная со знаменитого крушения НЛО в Розуэлле. Wardex делает всё возможное, чтобы скрыть правду от народа. Тем временем обычная ведущая прогноза погоды Маргарет Фэйрчайлд (Эмили Блант) на канзасском телеканале обсуждает с женихом (Уайатт Рассел) планы на жизнь, как вдруг она начинает говорить на русском, а потом на корейском, не контролируя себя, начинает читать мысли. А когда выходит в прямой эфир, вместо разговора об осадках начинает издавать странные цокающие звуки. Врачи не находят у неё никаких отклонений, и в этот момент к Маргарет приходит озарение: ей нужно найти Келлнера.

Что интересного. Среди секретных материалов, прикарманенных главным героем, есть реальные теории заговоров о контакте НЛО с людьми. Например, "видеозапись" встречи президента Ричарда Никсона с актёром Джеки Глисоном, которому лидер США показывает тела погибших инопланетян. Сам Спилберг утверждает, что фильм "ближе к фактам, чем к вымыслу". Забавно, но сам режиссёр, фильмография которого практически состоит из фильмов про инопланетные расы, сам никогда не встречался с летающими тарелками.

Актриса Эмили Блант - инопланетный проводник в киноновинке Спилберга. Однако от помощи ИИ в имитации инопланетного голоса Блант наотрез отказалась: она до ужаса боится искусственного интеллекта. Поэтому девушка сама отправилась в звукозаписывающую студию, чтобы самостоятельно с помощью способностей своего речевого аппарата записать те самые цокающие, щёлкающие и гортанные инопланетные звуки, которые произносит её героиня. А ещё специально для роли Эмили несколько месяцев изучала с репетиторами русский и корейский языки, на которых ей приходится говорить в фильме. Сама актриса признаётся, что долгое время не слушала музыку на родном языке, а только русскую и корейскую. А чтобы успешно сыграть ведущую прогноза погоды, обладательница "Золотого глобуса" общалась с настоящими метеорологами и синоптиками и наблюдала за их работой.

Кстати, когда увидите инопланетян в фильме - не удивляйтесь. Да, они выглядят именно так, какими нам их показывают уже более 80-ти лет. И сделано это специально, потому что такой облик внеземной цивилизации узнаваем и был якобы "слит" очевидцами широкой общественности. А ведь сюжет фильма базируется на реальных теориях заговора и рассказах свидетелей НЛО и инопланетной расы.

Кому не понравится. В фильме для себя скорее всего не найдут ничего интересного те, для кого уфология - это псевдонаука, а байки про инопланетян на земле кажутся бредом тех, кому стало просто скучно жить. К тому же, вы уверены, что действительно хотели бы знать правду об инопланетянах на Земле?

Космическая Машка (12+)

Режиссёр: Никита Владимиров

Время: 1 час 38 минут

О чём фильм. Все 11 лет своей жизни Машка (Азарелль Сенлис Ляфёй) прожила с отцом на космодроме. И вместо катания на велосипеде она научилась управлять самолётом, водить машину, лодку и отвечать за себя. Однако она никогда не общалась с ровесниками. Но, когда отец (Михаил Тройник) отправляется на орбиту, Машке приходится поступить в среднестатистическую санкт-петербургскую школу и приложить усилия, чтобы с кем-то подружиться. С этого момента неурядицы начинают сыпаться на Машку как из рога изобилия: одноклассники оказались не рады необычному ребёнку с навыками Джеймса Бонда, бабушка (Татьяна Догилева) попадает в больницу, опека хочет забрать девочку в детский дом. Машке предстоит сделать всё возможное, чтобы доказать: она способна справляться с проблемами не хуже взрослых.

Что интересного. Режиссёр "Космической Машки" - внук легенды советского кинематографа Алисы Фрейндлих. Кстати, это его четвёртый режиссёрский опыт, в предыдущем своём фильме "Родители строгого режима" (12+) в главной роли Владимиров снял свою звёздную бабушку. "Космическая Машка" изначально задумывалась как история про ребёнка, у которого большой мир внутри и он не вписывается в привычную систему координат. Юной актрисе из семьи обрусевших французов Азарелль Сенлис Ляфёй пришлось пройти серьёзную подготовку: она и на авиасимуляторе летала, и колесо училась делать, и с тренером по скейту занималась.

Кому не понравится. Тем, кто ожидает, что это фильм о девчонке в космосе, но Машка в космосе не летает. Это семейная комедия для совместного просмотра. И если вы не любите фильмы о простых истинах, где представлена пошаговая инструкция, что нужно всегда быть добрым, ко всему относиться позитивно (и неважно, что это практически невозможно в реальности), и все проблемы уйдут сами, то лучше не испытывайте свой внутренний аппарат с возмущениями.

Похищение (18+)

Режиссёр: Кирилл Плетнёв

Время: 12 серий по 48 минут

О чём сериал. Следователь Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) известен своим железным подходом к расследованию преступлений. Многие хотели бы его отставки, и предупреждали Аглаю Мезенцеву (Марина Васильева), что работа с ним хуже ада. Вместе Косинский и Мезенцева берутся за расследование дела о пропаже пятилетнего внука известного дирижёра Марка Кречетова (Артур Ваха). Ребёнок исчез во время прогулки с няней (Евгения Маджиева), сама женщина после удара по голове потеряла память. Следователи выясняют, что у каждого члена семьи был мотив, чтобы украсть ребёнка. За красивым фасадом загородной жизни и помощи больным детям, скрывается много мрачных тайн. Сын дирижёра (Риналь Мухаметов) страдает зависимостью от запрещённых веществ, его мать (Наталия Курдюбова) смертельно больна и терпеть не может свою невестку (Изабель Эйдлен). Аглая начинает постепенно распутывать клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций в семье Кречетовых. И чем больше она погружается в запутанное дело, тем накалённее становятся её отношения с коллегами и родными людьми. Под угрозой оказывается даже жизнь её ещё не рождённого ребёнка.

Что интересного. Кирилл Плетнёв говорил, что его привлёк в первую очередь сценарий сериала, где на первый план выходит не преступление, а человеческие отношения, а само расследование становится лишь инструментом для раскрытия сложных семейных отношений. По мнению режиссёра, образ следователя, созданный Тимофеем Трибунцевым, "войдёт в учебники по актёрскому мастерству".

Кому не понравится. Тем, для кого важно, чтобы чётко прослеживалась граница между плохими персонажами в детективах и хорошими. Конечно, следователь всегда должен быть положительным героем, однако в этом сериале всё не так. Здесь, скорее, подозреваемых в преступных махинациях жалко больше, чем главных героев.

Помпеи: Вне времени с Томом Хиддлстоном (16+)

Режиссёр: Том Барбор‑Майт, Джессика Растон, Марк Рейвенхилл, Кевин А. Райт

Время: 3 серии по 44 минуты

О чём сериал. Жители Помпей продолжают игнорировать подступающую угрозу: вулкан Везувий начинает просыпаться. Актёр Том Хиддлстон исследует последние 24 часа жизни древнеримского города в историческом документальном минисериале. Зрители увидят трагедию глазами напуганного подростка, богатой горожанки и преторианского солдата. Обладатель "Золотого глобуса" вместе с ведущими археологами, геологами и экспертами по природным катастрофам отправляется в Древний Рим, чтобы разобраться в причинах и последствиях катастрофы, произошедшей в 79 году н. э.

Что интересного. Чтобы точно реконструировать быт древних римлян, создатели применили нейросети и новейший анализ ДНК. Современные технологии позволили расширить ранее нечитаемые обугленные свитки из Геркуланума, который был разрушен вместе с Помпеями. Учёные даже смогли изучить диету горожан, и оказалось, что античное общество было сильно озабочено вопросами неравенства, здоровья и качества жизни.

Авторы документалки отказались от классического закадрового текста: ведущий буквально "шагает" в прошлое. Том Хиддлстон перемещается прямо в кинематографичные сцены реконструкции, выступая в роли своеобразного детектива времени, который наблюдает за катастрофой изнутри. А ещё авторы сериала бросают вызов мнению, что гибель Помпей была неизбежна, они настаивают: у жителей города был шанс на спасение. Сериал фокусируется не на масштабах разрушений, а на человеческой стойкости и важности выбора.

Кому не понравится. Если вам не нравится копаться в прошлом и вы считаете, что трагедию Древнего Рима лучше оставить в Древнем Риме. К тому же, объективно: это далеко не первая документалка про гибель Помпей - сколько можно говорить об одном и том же. Тем, кто любит аудиовизуальные эффекты больше достоверного сюжета, лучше отдать предпочтение "Одиссее" (18+) К. Нолана.