Небо цвета берета: пять культовых фильмов о русском десанте

Войскам дяди Васи - 96 лет. Еще не век, но до юбилея рукой подать. К дате кинопродюсеры начали готовиться уже сейчас, заказали сценарии о ВДВ. Казалось бы, задача проще пареной репы: легендарных десантников и блестящих сражений у нас хватает, бери любого и пиши. Но никто не спешит, все понимают - здесь нельзя стрелять холостыми. Зрители не поймут, десантники не простят.

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С другой стороны, современным сценаристам и режиссерам есть на кого равняться. Культовых фильмов о ВДВ у нас хватает. "РГ" вспоминает некоторые из них.

"В зоне особого внимания", 1978 год

Картина Андрея Малюкова стала абсолютным феноменом советского проката и главным рекрутером для Рязанского училища ВДВ. В 1978 году фильм посмотрели 35,4 миллиона человек. Для остросюжетной ленты об учениях это огромный успех.

Съемки курировал лично генерал Василий Маргелов, он же потом спас фильм от запрета.

И это он настоял на том, чтобы герои носили голубые береты: режиссер хотел их убрать, ведь даже далекий от армии человек знает - в реальных разведгруппах их не носят, они демаскируют. Как оказалось, Маргелов смотрел дальше - после выхода фильма на экраны голубой берет стал символом мужества и мужественности.

Фильм запомнился одним из самых ярких дуэтов в нашем кино - Борис Галкин (играл лейтенанта Тарасова) и Михай Волонтир (прапорщик Волентир). Кто из мальчишек не хотел быть на них похожими? Их славу не перебил даже Рембо, он бы никогда не починил рацию зубами и уж точно бы так правдиво (без спецэффектов) не положил бы одними голыми руками банду сбежавших рецидивистов...

"Ответный ход", 1981 год

Спустя три года вышло продолжение, где учения перерастают почти в настоящую войну. Капитан Тарасов теперь командует диверсантами, которым нужно захватить штаб "Северных" со всей секретной документацией.

В отличие от первого фильма, где фокус был на разведгруппах ВДВ, во втором активно показывают слаженную работу десантников и морпехов: разные тактики, но общая задача.

Стоит ли говорить, что после "Ответного хода" каждый второй мальчишка захотел быть морпехом, другая половина пацанов осталась предана ВДВ.

А вот зритель постарше шел в кинотеатры ради встречи с любимым Волентиром. Прапорщик оказался настолько живым, что люди писали ему письма с просьбами помочь в бытовых конфликтах или научить рукопашному бою.

И все же в чем секрет дилогии? Зрители увидели армию мечты. Армию, где нет места карьеризму и подлости, где устав написан кровью, а мужская дружба крепче брони.

"Афганский излом", 1991 год

В фильме Владимира Бортко действие происходит весной 1989 года, накануне вывода Ограниченного контингента из Афганистана. В подразделение майора Михаила Бандуры (его играет Микеле Плачидо, озвучивает Олег Янковский) прибывает старший лейтенант Никита Стеклов (Филипп Янковский) - сын высокопоставленного военного. Всем понятно: парню нужно "успешно отметиться" в зоне боевых действий, чтобы получить награды и без проблем поступить в академию. Не будет спойлером (ведь фильм видели миллионы) - главные герои погибнут.

Что мы помним из этого фильма помимо финальной сцены, в которой майора расстреливает мальчик? Бьюсь об заклад, что все помнят сцену засады. Такие эпичные моменты не снились даже Голливуду. Колонну обстреливают с высоты, загораются бензовозы и перекрывают путь. Бандура под огнем спасает раненого, а затем рискует жизнью, чтобы столкнуть горящие машины в пропасть и освободить дорогу - кто скажет, что это не круто?

Но на самом деле это кино не про "суперсолдата", это просто про солдата, который, несмотря на абсурдность всего происходящего, все равно выполняет свой долг.

Кстати, съемки начались зимой 1990 года в Таджикистане и едва не закончились трагедией - съемочная группа оказалась в эпицентре массовых беспорядков в Душанбе и была экстренно эвакуирована военным бортом, так фильм переплелся с реальностью, которая, как оказалось, гораздо страшнее…

"9 рота", 2005 год

Это самый кассовый отечественный фильм своего времени, снятый с невиданным для российского кино бюджетом и голливудским размахом. Вскоре Федор Бондарчук показал, что он может еще мощнее, еще более масштабно и еще более проникновенно…

Вот только вся страна полюбила именно героев "9 роты", ту славную семерку, что проходит через мясорубку ферганской учебки прапорщика Дыгало, и это героев "9 роты" цитируют сегодня бойцы СВО, особенно мобилизованные… "Только советская армия сделает из тебя человека", "Красота - это когда нет ничего лишнего, никакой шелухи", "Здесь двойки не ставят - здесь убивают"…

Да, Бондарчука много критиковали историки за вольное обращение с фактами - в реальности из 39 защитников высоты 3234 в Панджшерском ущелье погибли лишь шесть человек, тогда как в фильме выживает всего один Лютый. Но это тот случай, когда художественная правда ленты оказалась сильнее исторической.

А что с той самой высотой? Наши парни ее удержали.

"За Палыча!", 2023 год

Вспомним сюжет фильма Андрея Богатырева: избалованный мажор Артем Голубь после конфликта с влиятельным человеком теряет все: отца снимают с выборов, семью лишают дома и самого Артема отправляют на срочную службу в ВДВ. Там он, естественно, проходит жесткую школу жизни под командованием прапорщика Котова.

Но самое интересное начинается после дембеля. Вернувшись, герой узнает, что у его деда - ветерана ВДВ Василия Палыча (Сергей Шакуров) - пытаются отобрать дом. Артем делает выбор в пользу семьи: заручившись поддержкой десантного братства, он помогает деду отстоять свое.

Звучит как социальная драма, почему же в афишах прописано "комедия"? На самом деле это тот редкий случай, когда режиссеру с юмором удалось поговорить о том, о чем болят сегодня сердца миллионов - о чести, совести, цене предательства, о Родине, наконец…

Создатели ленты не скрывают - в образе дома Палыча угадывается сама Россия, а защита этого ветхого строения - "метафора отстаивания вековых ценностей и культуры прошлого, которую пытаются уничтожить".

Словом, ноль причин, чтобы не поднять тост "За Палыча!", то есть, конечно, за ВДВ…