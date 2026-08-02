Чем грозят театру и кино цифровые актеры

Мы не заметили, как оказались в новой фазе развития цивилизации: человек вступил в неравный бой с искусственным интеллектом - ИИ. У меня с ИИ случилась интересная беседа, где он признался: его появление - вызов человечеству. И напомнил, как гроссмейстеры играли в шахматы с компьютером, поняли, что дело безнадежно, и стали у ИИ учиться азам нового мастерства. Так и будем теперь жить - "наперегонки".

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Жуткая принцесса

Новая эра - новые термины. Например, "зловещая долина" - ловушка на стыке техники с психологией, которую уже много лет пытаются обойти программисты.

Четверть века назад в Каннах прошла премьера мультфильма "Шрек", его производство раздиралось сомнениями. Сам Шрек вызывал симпатии, а вот принцесса Фиона была так похожа на человека, что дети плакали от ужаса. И художникам от такого гиперреализма пришлось отступить.

Оказалось: если на экране разговаривает нарисованный котенок, мы принимаем это с умилением, но когда компьютер заставляет "настоящих" котов петь романсы, они кажутся безжизненными. Неотличимый от человека робот выдает себя пустым взглядом или неестественным изломом руки. В Японии режиссер Оридза Хирата поставил чеховских "Трех сестер", перенеся действие в будущее и отдав роль одной из сестер гуманоиду с силиконовой кожей. По логике обновленной пьесы, эту "сестру" сконструировал отец, спец по робототехнике, чтобы заменить в семье реальную младшенькую, удалившуюся от мирской суеты.

Спектакль, конечно, имел и художественные смыслы, но одной из его задач было исследовать эффект "зловещей долины", когда робот, слишком похожий на человека, становится неприятным. Режиссер проверял, смогут ли зрители отнестись к такой героине не как к аттракциону, а как к партнеру по жизни. И после первых же прогонов решил усадить искусственную "актрису" в кресло: ходя по сцене, она производила впечатление зомби - мертвяка.

Совсем как человек

Так мы узнали о "зловещей долине" - зоне, где "чересчур живой" гуманоид уже воспринимался как ходячий труп, симпатия к герою сменялась отвращением и страхом. Пока робот был очевидной машиной, он вызывал любопытство, но если выглядел стопроцентно "телесным", публика его пугалась.

В 2001 году в США вышел фильм "Последняя фантазия: духи внутри нас", где герои были впервые сгенерированы компьютером. Идеально воспроизводилась текстура волос и кожи, но неестественность мимики и пластики, лишенный жизни взгляд вселяли жуть, фильм провалился.

Великий экспериментатор режиссер Роберт Земекис в анимационных лентах "Полярный экспресс" и "Рождественская история" использовал метод ротоскопирования: роли сыграли Том Хэнкс в первом случае и Джим Керри - во втором, потом их перерисовали, добиваясь естественности движений, - результат оказался, мягко говоря, спорным.

Как бы точно робот ни имитировал человека, он выдает себя какой-то мелочью - скажем, ритм речи не совпадет с ритмом моргания. И нет микродвижений глаз, характерных для живого взгляда. Зритель почувствует, что с этим существом что-то неладно. Когда во время съемок триллера "Форсаж-7" погиб актер Пол Уокер, его роль доиграл цифровой двойник, но режиссер намеренно избегал крупных планов, чтобы зловещий эффект не бросался в глаза. Есть рекламный ролик, где появляется ушедшая в 1993-м Одри Хепберн - она там молода и хороша, но озадачивает безжизненным взглядом. Не удалось избежать этого коварного эффекта и в первом нашем ИИ-фильме "Чингис-Хан" - кажется, что его мир выстроен из пластмассы.

Так что пока нейросети учатся филигранной точности имитации человека (как свет отражается от кожи, как багрянит уши, какие появляются складки при улыбке), люди театра и кино поняли: любая неточность поведения вызывает у публики недоверие, и лучше не скрывать, что перед ней андроид, сделать его механическим, "мультяшным" - тогда будет успех.

И вот в спектакле Алгоритмического театра в Нью-Йорке и авторами, и "актерами" выступают алгоритмы, а тексты каждый вечер звучат новые. Суть шоу: два чат-бота в виде десктопов ведут философскую беседу о природе человека, генерируя все новые идеи. 45-минутное действо критики охарактеризовали как зловещее, но гениальное: две безжизненные машины "вживую" спорят о том, что делает человека человеком, и это бьет точно в цель.

"Отойдите, я убираю помещение!"

В чем психологическая загадка "зловещей долины"? Одно из объяснений - наш страх потерять уникальность "венца творения": если робот умеет двигаться, говорить и думать не хуже, то в чем тогда ценность человечества?

Наиболее прозорливые режиссеры давно учли этот эффект. Стивен Спилберг в фильме "Искусственный разум" вывел андроида-робота Жиголо Джо, созданного для сексуального удовлетворения богатых дам, его играет Джуд Лоу. Актеру нужно было сыграть неотразимого красавца, не давая зрителю забыть, что он - машина. С виртуозной точностью пройти по той границе "зловещей долины", где восхищение зрителей могло смениться отвращением. Пришлось долго репетировать с хореографами, учась двигаться преувеличенно плавно. Жест рукой, поворот головы выполнялись так, словно ими двигал приводной механизм. Джуд Лоу научился смотреть не моргая, что делало взгляд безжизненным, а свет был поставлен так, чтобы глаза красавца казались линзами.

Долго бились с прической. Режиссер хотел, чтобы волосы выглядели отлитыми из пластика. Их покрывали слоями лака, делая монолитом, и даже в самых динамичных сценах ни один волосок не трогался с места - зритель на это не обращал внимания, но подспудно ощущал: это не человек.

Интересен прием, когда, не принимая участия в действии, актер застывал "в режиме ожидания": лицо мертвело, взгляд становился пустым - манекен манекеном. Но стоило кому-то из партнеров к нему обратиться - он моментально "включался". Так интуитивный гений Спилберга позволил ему превратить козни "зловещей долины" в достоинства фильма.

С театром опаснее: робот на сцене всегда может зависнуть или "сойти с ума", у него могут начаться "галлюцинации", причиной может стать невыключенный мобильник в зале. Так, на одном из показов японских "Трех сестер" младшенькая вдруг начала конвульсивно трясти головой с широко разверстым ртом - партнерам пришлось имитировать панику: у сестрички очередной приступ!

На киносъемках тоже хлопот не оберешься. В фильме "Рокки 4" роботу поручили роль дворецкого. Играющий главного героя Сильвестр Сталлоне так увлекся, что на съемке хорошенько треснул роботу по корпусу - тот неожиданно разозлился и в порыве мести развил дикую скорость, гоняясь за актером по всему павильону и выкрикивая текст из роли: "Отойдите, плиз, я выполняю уборку помещения!!!"

А вот и новейшая весть: цифровой "актрисе" Тилли Норвуд поручена главная роль в фильме, где она будет крутить любовь с симпатичным роботом из даркнета. Посмотрим, удастся ли авторам одолеть козни "зловещей долины", и покорит ли красотка Тилли наши сердца.