Открыл дверь — и в море: как культовая сцена едва не закончилась трагедией

В фильме «Любовь и голуби» по сюжету Василий Кузякин отправляется по путевке в санаторий на юг. Но куда именно едет главный герой, так и остается неизвестным. Зато известно другое: съемки этих сцен едва не обернулись настоящей трагедией.

© Кадр из фильма "Любовь и голуби"

По сюжету Василий Кузякин (Александр Михайлов) после травмы отправляется отдыхать «на Черное море». Где именно находится санаторий, в фильме не уточняется. При этом курортные сцены снимали в Грузии.

Например, знаменитый эпизод, где Василий будто бы прямо из двери дома падает в море, снимали в Кобулети. И именно эти подводные съемки едва не закончились бедой. Сцену снимали в ноябре, когда температура воды была всего около +14 градусов. Александру Михайлову нужно было нырнуть в одежде, а затем под водой полностью раздеться и вынырнуть уже в плавках. Режиссер Владимир Меньшов решил снять эпизод одним дублем, без монтажных склеек. Для этого на пирсе установили декорацию, повторявшую стену с дверным проемом дома Кузякиных.

Под водой актера ждали водолазы, которые помогали ему быстро снять одежду. Но без происшествий не обошлось. Во время одного из дублей, слишком резко дергая костюм, они случайно затянули промокший галстук на шее Михайлова. Актер едва не захлебнулся. Он начал стучать по водолазу, только тогда те заметили, что произошло, и сразу разрезали галстук.

А вот в другом дубле Михайлов, вынырнув из воды, забыл текст. В итоге реплики ему подсказывала Людмила Гурченко.

После этих случаев съемочная группа решила перестраховаться. В следующих дублях галстук заранее закрепляли сзади ниткой, чтобы в случае необходимости его можно было мгновенно сорвать.