Почему стоит посмотреть фильм «Человек-паук: Новый день»

Дуэт с Карателем, бой с Халком и слёзы в финале.

© Кадр из фильма

Скажу сразу, что «Новый день» — не лучший фильм Marvel. Последние «Стражи галактики» были драматичнее, а драка в автобусе из «Шан-Чи» лучше всего экшена в «Пауке». Но хорошее кино отличают самоотдача и эмоции. Когда актёры понимают своих персонажей и их проблемы. Когда вместо ставки на графику используют практические эффекты. Когда центральный конфликт выходит за рамки «Я хороший, ты плохой — дерёмся».

Именно в плане самоотдачи и эмоций «Новый день» — тот самый летний блокбастер, который не стоит пропускать. Он трогательный, динамичный и абсолютно очаровательный.

«Человек-паук: Новый день»: главное о фильме

Название: «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day).

Автор: Дестин Дэниел Креттон.

Актёры: Том Холланд, Зендея, Сэди Синк и другие.

Дата выхода: 31 июля 2026 года (20 августа в России).

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Страна: США.

«Человек-паук: Новый день»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 31 июля. Неофициальные показы в России стартуют ориентировочно 20 августа.

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Видео доступно на канале «Амитабха». Права на видео принадлежат компании Sony.

«Ты меня не помнишь, но когда-то мы знали друг друга»

После событий «Нет пути домой» прошло много времени, а Питер так и не раскрыл правду ни лучшему другу, ни любимой. Он бесконечно одинок, потерян и геройствует не для того, чтобы спасти город. Скорее, он заполняет пустоту — как кто-то заполняет её крепким виски.

Ещё хуже становится, когда в городе появляется новый противник. Это неуловимый и могущественный телепат, который берёт других людей под контроль и при желании доберётся как до Эм-Джей, так и до Халка. Вот и что делать с такой угрозой?

Похождения героя Тома Холланда всегда чаще тянулись к приземлённости, чем к эпику. Однако «Новый день» кажется самым личным фильмом саги. Главная тема — не глобальная опасность, а одиночество и неприятие себя. Основной напарник — не человек с великой силой, а Каратель с автоматом и минами, раскиданными вокруг базы. Даже центральный конфликт решается не дракой, а честным и болезненным разговором. Не о великой миссии и ответственности. О том, что даже самому сильному человеку нужно плечо, чтобы опереться.

На большом экране ещё не было настолько уязвимого и взрослого Паука. А его проблемы и страхи ещё не оказывались такими понятными. Причём речь не просто о личной арке, теряющейся на фоне разборок. Весь фильм пронизан поисками выхода из кризиса, и именно трогательные ответы решают все вопросы.

«Новый день» хорош в плане целостности. Если герой дерётся с Халком и разносит небоскрёб, то в процессе метафорично движется к мысли: внутренних демонов нельзя запирать, иначе они накопят силы и вырвутся. Если организует броманс с Карателем, то для того, чтобы одолеть страхи.

Каратель вообще вписался в фильм идеально и создал яркий контраст. С одной стороны — дружелюбный сосед, избегающий жестокости. С другой — психопат, который в последнем сольнике выкосил половину города. Однако напарникам есть чему друг друга научить, а их словесные перепалки бьют сильнее уверенного джеба.

Каратель: «Думаешь, я выбрал так жить? Парень, это не выбор, это приговор. Если бы люди, которых я люблю, были живы… Думаешь, я бы прятался за маской? Притворялся бы тем, кем не являюсь? Вёл бы себя, как чёртов трус?»

Быть может, «Новый день» никогда не становится гениальным, но хорошо работает по всем фронтам. Кино отлично выглядит, а графика ни разу не бросается в глаза. В поединках и полётах на паутине полно эффектных однокадровых сцен. Выводы не слишком приторные, так что арка Эм-Джей одновременно обнадёживает и опустошает. А уж после рукопожатия в финале чувствительный зритель наверняка пустит слезу. Этих плюсов достаточно, чтобы получить от просмотра удовольствие.

«Человек-паук: Новый день»: стоит ли смотреть?

«Новый день» бывает максимально зрелищным и приземлённым, разбивает сердце и следом согревает, умело чередует экшен и трогательные диалоги. И вообще напоминает не банальную супергероику, а взрослую очаровательную драму. Поэтому новый «Человек-паук» — веский повод сходить в кинотеатр, даже если вы разлюбили Marvel.

Оценка фильма «Человек-паук: Новый день» — 8 из 10

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