Автор «Чудо-человека» высказался о закрытии сериала

Один из авторов сериала «Чудо-человек» Эндрю Гест высказался насчёт закрытия шоу. Пост с рассказом о внезапном прекращении работы над продолжением он опубликовал в соцсетях.

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Сценарист рассказал, что второй сезон всё ещё разрабатывался, когда он узнал об отмене проекта — съёмки должны были начаться в начале 2027 года. Гест даже успел написать сюжет первого эпизода, но в Disney и Marvel перестали видеть смысл в «Чудо-человеке».

«Мы все обожали работать над этим сериалом, все были искренне заинтересованы в том, чтобы продолжить его, и очень этого хотели. Контракты были подписаны, графики освобождены. Сценаристы должны были начать работу уже в этом месяце, а старт съёмок был назначен на начало 2027 года. Но затем внутри Disney и Marvel было принято решение, что продолжать проект для них больше не имеет смысла, хотя ещё несколько месяцев назад они считали иначе. Я уже написал первый эпизод второго сезона, а также у нас был готов общий план развития сюжета на весь сезон. Все были очень довольны тем, что получилось».

Гест также поблагодарил фанатов за то, что они так тепло приняли сериал. Он надеется, что в будущем сможет вернуться к этому персонажу.

Сериал «Чудо-человек» вышел в конце января и рассказывает о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, теперь ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии, скрывая свои сверхсилы. Проект высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 91% свежести от обозревателей и 87% от пользователей. Второй сезон уже был анонсирован, но внезапно продолжение отменили.