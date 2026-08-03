Фэнтези-комедия «Плетеный муж» с Колман и Динклэйджем получила трейлер

Студия Black Bear представила трейлер фэнтези-комедии "Плетеный муж" (Wicker, 18+) - экранизации одноименного рассказа британской писательницы Урсулы Уиллс-Джонс.

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Действие разворачивается в небольшой прибрежной деревне. Одинокая рыбачка годами терпит насмешки соседей, что приводит ее к нестандартному решению - в один из дней она решает заказать у местного корзинщика мужа из лозы. Женщина привязывается к своему новому супругу настолько, что это начинает угрожать всему поселению.

Главные роли исполнили Александр Скарсгорд ("Большая маленькая ложь", "Варяг"), Оливия Колман ("Фаворитка", "Отец"), Питер Динклэйдж ("Игра престолов", "Токсичный мститель"), Элизабет Дебики ("Довод", "Корона"), Элла Брукколери ("Другая сестра Беннет", "Бриджертоны") и другие.

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Режиссерами и сценаристами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон, известные по комедии "Спаси себя сам!".

Впечатляющий костюм главного героя был создан не компьютерной графикой, а мастерами из студии Weta Workshop, которая разрабатывала декорации для эпических фэнтези-трилогий "Властелин колец" и "Хоббит".

Премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс", на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения. Особенно критики отметили юмор, гармонично сочетающийся с любовной линией.

Зарубежный прокат стартует 23 октября.

Кстати

Это не первая адаптация рассказа Уиллс-Джонс - ранее по нему был поставлен мюзикл с кукольными представлениями.