Выходные в США стали самыми кассовыми в истории

В прошедший уикенд общие сборы фильмов в США составили $412 млн. Таким образом, касса голливудских картин с пятницы по субботу стала рекордной за всю историю американских кинотеатров.

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Такого результата удалось добиться прежде всего благодаря премьере «Человека-паука: Новый день» — новой ленты киновселенной Marvel. По предварительным данным, проект собрал $355 млн за первый уикенд в США. Картина лишь немного уступает «Мстителям: Финал», которые на старте заработали $357,1 млн, показав лучший дебют в истории американских кинотеатров. При этом ситуация может измениться уже 3 августа, когда станут известны точные кассовые результаты за минувшие выходные.

Общему рекорду также помогли сборы фильма «Одиссея» ($51 млн за выходные) и «Истории игрушек 5» ($6,3 млн). Фильм Кристофера Нолана показывает большую выдержку, продолжая вызывать интерес у зрителей. Анимационная лента по итогам прошедших выходных стала самой кассовой в истории серии «История игрушек».