Появился первый трейлер африканского фэнтези «Дети крови и костей»

Студия Paramount представила трехминутный трейлер фэнтези "Дети крови и костей" (Children of Blood and Bone) - экранизации одноименного романа Томи Адейеми.

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Действие разворачивается в африканской стране Ориша, где жестокий король Саран отнимает у народа магию. В одну из ночей главная героиня Зели (Тусо Мбеду) теряет мать и решает свергнуть тирана. Когда появляется такой шанс, она изо всех сил старается вернуть жителям волшебство.

Роли в фильме исполнили Идрис Эльба ("Властелины вселенной", "Дом динамита", "Захватывающий рейс"), Чиветель Эджиофор ("Марсианин", "Доктор Стрэндж", "Закулисье реальности"), Тосин Коул ("Доктор Кто"), Синтия Эриво ("Поступь хаоса", "Чужак"), Виола Дэвис ("Первая леди", "Отряд самоубийц") и другие.

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Съемки проходили в Южной Африке и на Канарских островах. По данным журнала People, режиссер и сценарист Джина Принс-Байтвуд ("Тайная жизнь пчел", "Бессмертная гвардия", "Плащ и кинжал") хотела, чтобы актеры играли в реальных локациях. До некоторых площадок приходилось ехать по три-четыре часа, а затем еще полчаса идти пешком по опасной местности.

Премьера состоится 15 января 2027 года.

Книга "Дети крови и костей" вышла в 2018 году и мгновенно стала бестселлером: трилогия провела 175 недель в списке The New York Times, удостоилась премий Hugo и Nebula, она была издана тиражом 3 миллиона экземпляров по всему миру.

В интервью изданию Entertainment Weekly Адейеми рассказала, что на написание романа ее подтолкнула негативная реакция на выбор чернокожих актеров в фильме "Голодные игры" (The Hunger Games, 2012). Саму историю она назвала "аллегорией современного опыта чернокожих" и объяснила, что фэнтези - идеальный способ говорить на сложные темы без нравоучений.

Однако съемки экранизации стали для писательницы "худшим, что ей когда-либо приходилось пережить". По данным издания Variety, она покинула площадку, "задыхаясь и рыдая", и сказала, что никогда больше не хочет слышать об этом проекте.