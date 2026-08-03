Продолжение фильма «Чужой: Ромул» не отменили

Фанаты «Чужого: Ромул» могут выдохнуть. Президент 20th Century Studios Стив Асбелл отверг слухио о том, что про сиквел фильма давно не говорили, поскольку работу над ним свернули. На деле это не так.

По словам Асбелла, картина всё ещё в работе, она есть в планах 20th Century Studios, никто ничего не отменил. Первую часть снимал Феде Альварес, но режиссировать продолжение он не будет. Сообщалось, что режиссёром продолжения «Чужой: Ромул» может стать Майкл Сарноски, режиссёр картины «Свинья».

Фильм ужасов «Чужой: Ромул» вышел в августе 2024 года. Лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей, а в прокате хоррор собрал около $ 350 млн.