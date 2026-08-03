«Чемпионат» раскрыл загадку легендарного анимационного персонажа

Спортивный портал «Чемпионат» и киностудия «Союзмультфильм» представили специальный выпуск мультсериала «Чемпионы». В эпизоде под названием «Оля на поле. Зуб Хитрюка» любимица зрителей Оля Горошкина попробовала себя в роли специального корреспондента «Чемпионата». Серию можно увидеть на ресурсах «Союзмультфильма» в «ВК Видео» и на YouTube.

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По сюжету ведущая блога «Оля на поле» задает игроку команды «Красный Метеор» Пете Хитрюку главный вопрос, интересующий ее подписчиков: «Как же все-таки он потерял свой зуб?» Рассказ спортсмена оказывается совершенно невероятным и фееричным.

Выполненный в технике 2D проект в жанре буффонада вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина («Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.) и рассказывает о бесконечном противостоянии знаменитых команд – «Синих Вымпелов» и «Красных Метеоров». Премьера первого сезона мультсериала состоялась в декабре 2024 года. Серии проекта, выпущенные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, озвучивают знаменитые российские актеры, телеведущие и музыкальные исполнители, среди которых Дмитрий Губерниев, Сыендук (Дмитрий Карпов), Евгений Чебатков, Никита Фомин, Юлианна Караулова и Денис Колесников (Кураж Бамбей). Креативный режиссер и продюсер проекта – обладатель множества фестивальных наград за ленту «Уважаемые пассажиры» Максим Куликов, а выпускающим режиссером стал Павел Никифоров.

В настоящее время все серии мультсериала «Чемпионы» можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.