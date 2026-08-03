Уральская актриса рассказала о съёмках в сериале «Коп-звезда»

Выпускница Екатеринбургского театрального института, игравшая в Коляда-театре и Центре современной драматургии, Наташа Цыганкова последние годы снимается в кино. В интервью для ИА «Уральский меридиан» она рассказала, почему уехала в Москву, как прошли съёмки в комедийном сериале «Коп-звезда» на ТНТ. А ещё объяснила, зачем туристам приезжать в Екатеринбург.

— Наташа, вы окончили Екатеринбургский театральный институт, а потом играли в Центре Современной Драматургии и Коляде-театре. Расскажите, почему выбрали именно эти театры?

— В театральном институте ближе к выпуску мне начали приходить какие-то знаки. Сначала мои некоторые однокурсники влюбились в Коляда-театр и начали туда похаживать, слушать «Курару». Мне это стало интересно, я тоже начала туда немного ходить, но стилистикой театра тогда не особо прониклась. Потом стали попадаться вопросы на экзаменах про Коляда-театр и многое другое. Также я подружилась с одним из учеников Николая Коляды и на тот момент хотела поехать в Москву, но он меня уговорил пойти и попробоваться в этот театр. Я пошла, «попросилась» и стала там работать.

— Недавно вы сыграли роль жены Федора в сериале «КОП — звезда». Расскажите, как прошли съемки? Какие качества вас объединяют с вашей героиней?

— Съемки прошли быстро: все было легко, понятно, дружелюбно и профессионально. А насчет героини — мы совершенно разные, поэтому общих качеств у нас нет.

— Вы считаете, что театр и кино — разные стихии? Если вам нужно было бы выбрать только одно, что бы вы выбрали?

— Абсолютно разные. И сейчас я выбираю кино, потому что оно мне интересно, это другие деньги, это другое развитие как человеческое, так и профессиональное. С театрами все сложнее, поскольку в Москве все иначе: так просто не подойти и не «попроситься» в театр. Я бы хотела совмещать проектный театр и кино, но пока возможность не представилась.

— В вашей фильмографии больше драм и мелодрам. А в сериале ТНТ вы снялись в комедии. Где вы себя больше видите и где вам легче раскрыться?

— Я считаю себя актрисой драмы, но в последнее время зовут в комедии. Мне кажется, в драме мне легче раскрыться, хотя другие видят меня еще и в комедийном жанре.

— Вы жили в Екатеринбурге. Расскажите о характере города, чем он вам запомнился и почему людям нужно его посетить?

— Все, что происходило в годы революции, действительно отложило отпечаток на город, и я считаю, что дух города как раз в этом сопротивлении, борьбе и силе. Людям нужно посетить Екатеринбург, чтобы увидеть вот этот бунтарский дух и познакомиться с историческими местами. А еще в Москве мне периодически делают комплименты по поводу стиля, и те, кто посетил наш город, говорят: «Почему в Екатеринбурге все такие стильные?». Поэтому еще одна причина посетить город — красивые и стильные люди.

Премьера сериала состоялась на канале ТНТ. По сюжету, медиаиндустрия проникает в правоохранительные органы: допросы и задержания становятся контентом, а оперативники превращаются в блогеров. В каждой серии герои расследуют громкие дела, в которых реальность сталкивается с законами соцсетей.