«Майкл», Стоянов и Данте: Какие фильмы сделали кассу июля

В июле главной опорой для кинотеатров вновь стали байопик «Майкл», комедия «Холоп 3» и зарубежные жанровые картины «Закулисье реальности» и «Обсессия». Как отмечал в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, по итогам двух летних месяцев 2026 кинотеатры получили прибавку по кассовым сборам, но говорить о заметном рывке пока не приходится. Тем не менее сразу две новинки июля смогли заработать в прокате больше 100 миллионов рублей.

ОТ «ХОЛОПА» ДО «ДЕДУШКИ»

К концу второго месяца лета лидерами по сборам вновь стали байопик «Майкл» и российская картина «Холоп 3». По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино лента о Майкле Джексоне в июле добавила к своей кассе 523,6 миллиона рублей. Проект привлек в кинотеатры еще миллион зрителей. Общие сборы фильма в России превысили два миллиарда рублей.

Немногим меньше, 355,8 миллиона рублей, заработал «Холоп 3», при этом общие сборы фильма преодолели рубеж в миллиард рублей. За июль новую часть франшизы в кинотеатрах посмотрели 752,8 тысячи зрителей.

Тройку лидеров замыкает картина «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым. Фильм, представленный в кинотеатрах с 16 июля, к концу месяца показал кассу в 285,1 миллиона рублей и привлек 740,4 тысячи зрителей. Для сравнения, первая часть истории, которую представили в кинотеатрах в июне 2025 года, за две недели заработала чуть меньше – почти 245 миллионов рублей.

ВРЕМЯ УЖАСОВ

Четвертый результат по сборам в июле показал зарубежный фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло». Картина смогла заинтересовать более 340 тысяч любителей жанра и заработала в прокате 169,4 миллиона рублей. По сюжету женщина после смерти мужа приезжает в дом его семьи в надежде найти поддержку и покой. Однако родственники становятся одержимыми демонами.

Сохранил лидерские позиции в июле и ужастик «Закулисье реальности». По итогам июня фильм попал в топ-3 самых кассовых релизов, а в конце второго месяца лета продемонстрировал пятый результат со сборами в 149,7 миллиона рублей. Картину посмотрели еще почти 295 тысяч зрителей. Общие сборы ленты в России только с учетом дубляжа превысили 751 миллион рублей.

Следом в топе самых кассовых релизов расположилась «Обсессия», в июне картина также входила в рейтинг. Во второй месяц лета ее увидели еще 257,8 тысячи зрителей, что добавило к кассе еще 134,1 миллиона рублей. Общие сборы при этом уже превысили 482 миллиона рублей.

ДАНТЕ, ФОМИЧ И БОГАТЫРИ

На седьмой строчке новинка июля – фильм «Кодекс Данте», основанный на одноименной книге Ника Тошеса. По сюжету в начале XXI века нью-йоркский писатель Ник получает от мафиози предложение выкрасть из подвалов Ватикана рукопись «Божественной комедии». Параллельно зрителя переносят в XIV век, показывая, как сам поэт Данте Алигьери ищет духовное пробуждение и трудится над созданием своего произведения.

Главных героев (Тошеса и Данте) сыграл Оскар Айзек («Дюна»), а образы их возлюбленных воплотила Галь Гадот («Чудо-женщина»). Помимо прочего в картине можно увидеть Джейсона Момоа, Аль Пачино и даже режиссера Мартина Скорсезе, который предстает в образе наставника Данте. Он также выступил исполнительным продюсером проекта. Режиссер картины — лауреат «Золотого глобуса» и номинант на премию «Оскар» за фильм «Скафандр и бабочка» Джулиан Шнабель. В российском прокате ленту представили с 9 июля. Сборы составили 104,3 миллиона рублей, а число зрителей превысило 175 тысяч человек.

Восьмое место со сборами в 98,3 миллиона рублей занял новый выпуск короткометражных историй о приключениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича и коня Юлия. Третий релиз «Три богатыря. Ни дня без подвига» посмотрели 285,6 тысячи человек.

Новинка июля «Дед Фомич» с Николаем Добрыниным в главной роли по итогу месяца заработала 73,7 миллиона рублей и привлекла 198,8 тысячи зрителей. Топ-10 самых кассовых фильмов июля замкнула комедия «Распаковка» с блогером Владом Кобяковым в одной из главных ролей. Сборы картины в июле составили 59,9 миллиона рублей, а число зрителей – 171,4 тысячи человек.