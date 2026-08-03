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Фильм ужасов «Обсессия» выйдет в онлайн-кинотеатрах России в августе

Чемпионат.com

Российские онлайн-кинотеатры раскрыли цифровую дату релиза хоррора «Обсессия». Хитовый фильм ужасов доберётся до стримингов в августе, точную дату релиза авторы раскроют позже. Ленту можно будет посмотреть на «Кинопоиске» после покупки, остальные стриминги пока не раскрывали детали релиза.

Раскрыта дата цифрового релиза в РФ хоррора «Обсессия»
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Таким образом, один из самых популярных фильмов 2026 года появится в онлайн-кинотеатрах России спустя три месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала гигантские $ 474 млн, окупив свой бюджет более чем в 500 раз.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.