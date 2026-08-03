В России планируют снять кино о разведчиках на основе материалов ГРУ

Книги серии "Щит и меч Отчизны. Рассекреченные дела ГРУ" ("Эксмо") могут быть экранизированы в ближайшие два года. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор издательства Евгений Капьев.

"Мы очень плотно работаем с кинопроизводителями - несколько продюсерских компаний уже забрали наши книги на рецензии и рассматривают их для экранизации. Я уверен, что в течение года-двух мы увидим фильмы на основе этих произведений", - отметил он.

О серии

В центре цикла "Щит и меч Отчизны. Рассекреченные дела ГРУ" - судьбы советских разведчиков, информация о которых долгие годы была скрыта от общества. Материалом для книг послужили архивы, впервые обнародованные Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ): оперативные сводки, личные дела, зашифрованные донесения и показания очевидцев.

Летом 2026 года вышли книги "Альта" Олега Роя и Сергея Давиденко, а также "Связной Хрущева" Андрея Орлова и Олега Роя. В сентябре читателей ждет третье произведение Олега Роя в серии - "Полковник Ксанти. Легенда разведки". Оно будет посвящено Герою Советского Союза Хаджи-Умару Мамсурову, который считается прототипом героя романа Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол".