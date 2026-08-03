Как будут показывать сериал «Фонари» от HBO

Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO
Уже 17 августа состоится премьера сериала «Фонари». Супергеройский проект от HBO в духе «Настоящего детектива» расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Шоу связано с киновселенной Джеймса Ганна, где уже вышли «Супермен» и «Супергёрл».
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 5 октября.
Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 17 августа
- 2-я серия 24 августа
- 3-я серия 31 августа
- 4-я серия 7 сентября
- 5-я серия 14 сентября
- 6-я серия 21 сентября
- 7-я серия 28 сентября
- 8-я серия 5 октября