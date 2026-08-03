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Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO

Чемпионат.com

Уже 17 августа состоится премьера сериала «Фонари». Супергеройский проект от HBO в духе «Настоящего детектива» расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Шоу связано с киновселенной Джеймса Ганна, где уже вышли «Супермен» и «Супергёрл».

Как будут показывать сериал «Фонари» от HBO
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В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 5 октября.

Расписание выхода сериала «Фонари» от HBO

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 17 августа
  • 2-я серия 24 августа
  • 3-я серия 31 августа
  • 4-я серия 7 сентября
  • 5-я серия 14 сентября
  • 6-я серия 21 сентября
  • 7-я серия 28 сентября
  • 8-я серия 5 октября