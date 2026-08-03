Вышел дублированный трейлер триллера "Турбулентность" с Ольгой Куриленко
В Сети появился русскоязычный трейлер экшн-триллера "Турбулентность" (Turbulence), одну из главных ролей в котором исполнила Ольга Куриленко ("Мир в огне", "Громовержцы").
Супруги Зак (Джереми Ирвин) и Эмми (Гера Хильмар) собираются отправиться в полет на воздушном шаре над Доломитовыми Альпами в Италии, однако романтические планы разбиваются о внезапно появившуюся на старте незнакомку Джулию (Куриленко). Теперь всем оказавшимся в корзине предстоит яростная борьба за выживание.
Роли в фильме исполнили Келси Грэммер ("Мстители: Судный день"), Петер Ганцлер ("Итальянский для начинающих"), Лайонел Бланк ("Цианид"), Елена Бугуева ("Девушка-гик") и другие.
Режиссер - швейцарец Клаудио Фах, зарекомендовавший себя зрелищным "акульим" триллером "Из глубины" (2024), военным боевиком "После Валькирии: Рассвет Четвертого рейха" (2016) и экшн-драмой "Викинги" (2014).
В российских кинотеатрах показы стартуют 3 сентября.