«Им кажется, что они поняли». Нолан ответил критикам «Одиссеи»

Режиссёр «Одиссеи» Кристофер Нолан поразмышлял о кинокритиках — по его мнению, они могут понимать некоторые механизмы написания сценария и поэтому считают, что идея не работает.

Критика, которая часто звучит в адрес фильмов в целом, сводится к следующему: «О, персонаж должен вызывать сочувствие, поэтому его разными способами меняют». И в каком-то смысле это фундаментальный недостаток этой критики, потому что понимание механизма не означает, что он перестаёт работать.

Обсуждая негативные обзоры «Одиссеи», Нолан добавил, что обычные зрители разочаровываются, когда понимают способы работы режиссёра, но это не делает фильм хуже.