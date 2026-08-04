В российский прокат выйдет биографическая драма «Чернила» Дэнни Бойла

Новый фильм обладателя премии "Оскар" Дэнни Бойла ("На игле", "28 дней спустя", "Миллионер из трущоб") - биографическая драма "Чернила" (Ink) - выйдет в российский прокат.

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Точная дата пока не объявлена, однако известно, что мировая премьера состоится 2 сентября на открытии Венецианского кинофестиваля.

События разворачиваются в начале 1960-х годов, когда владелец британской газеты The Sun Руперт Мердок назначает главой редакции беспринципного Ларри Лэмба и превращает скромное издание в таблоид с многомиллионным оборотом. После этого он создает известный медиахолдинг 21st Century Fox.

Сценаристом картины стал Джеймс Грэм, автор оригинальной пьесы.

Роли исполнили Гай Пирс ("Мементо", "Секреты Лос-Анджелеса"), Джек О'Коннелл ("Феррари"), Клэр Фой ("Дом дикарей", "Корона"), Люси Расселл ("Преследование"), Брин Глисон ("Удача Логана", "Заговор сестер Гарви") и другие.

Кстати

Оригинальная лондонская постановка получила престижную премию Лоуренса Оливье за лучшую мужскую роль второго плана, а бродвейская версия удостоилась двух премий "Тони" также за лучшую мужскую роль второго плана и за лучший световой дизайн.