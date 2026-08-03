Кончаловский призвал изменить ключевой подход к созданию фильмов

В российском кинематографе нужно изменить ключевой подход к созданию фильмов – важно перестать зарабатывать на производстве, оставляя без внимания вопрос проката. Средства на создание кино в первую очередь должны выделять частные инвесторы, а не государство, заявил режиссер Егор Кончаловский в интервью редакции «ВФокусе Mail».

Он напомнил, что отрасль сегодня активно поддерживает государство, фактически являясь основным донором кинематографистов. По мнению режиссера, это нужно изменить, вернув в сферу финансирование частных инвесторов.

«Я первые свои картины снимал исключительно на частные деньги. «Авиатор» — наполовину частные деньги, наполовину Фонд кино. И слава Богу, что Фонд есть, — заявил Кончаловский. — Мне кажется, государство должно внимательнее смотреть, на что даются деньги. Сейчас многие стонут: «За нами пристально следят». Но частные продюсеры давят на режиссеров с куда большим остервенением, чем государство».

Режиссер добавил, что не может назвать современные фильмы, которые бы его заинтересовали за последнее время. В то же время он привел в пример кино «на все времена». В их число он включил работу «Небо над Берлином» Вима Вендерса, подчеркнув, что этот фильм перевернул его религиозность, подарив ощущение «ангела, стоящего у тебя за спиной».

Также режиссер рассказал, что к 80-летию показывал детям фильмы о войне, выбрав три работы в зависимости от возраста детей: короткий фильм «И ты увидишь небо», «Судьба человека» Сергея Бондарчука и «Иваново детство» Андрея Тарковского.

До этого Егор Кончаловский не согласился с утверждением актера Дмитрия Нагиева об усталости россиян от военного кино. По его мнению, зрители скорее подустали от сказок в кинотеатрах. В то же время режиссер подчеркнул, что измерить «усталость» зрителей сложно, а низкие сборы в прокате не являются показателем.