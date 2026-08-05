Режиссер Креттон назвал причину закрытия сериала «Чудо-человек»

Дестин Дэниел Креттон, режиссёр фильма про «Шан-Чи» и нового «Человека-паука», рассказал, что в отмене второго сезона «Чудо-человека» не виноват Кевин Файги. Главе киновселенной Marvel понравился проект, как и самому Дестину.

Креттон подчеркнул, что в случае, если бы бизнес Marvel Studios был устойчив, проект бы вряд ли закрыли, а фанаты бы получили продолжение.

Если бы бизнес был устойчивым, мы бы снимали этот сериал, потому что знаю, Кевин любит этот сериал так же сильно, как и я.

Первый сезон «Чудо-человека» доступен в Disney+. В России сериал официально не вышел, поскольку компания приостановила деятельность в стране, да и сам сервис не работал в ней.