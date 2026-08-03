Стало известно, кто возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, комедия «На деревню дедушке 2» возглавила официальный кинопрокат России за уикенд. Картина заработала за минувшие выходные 46,1 млн рублей.

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На втором месте «Майкл», которому покорились 39,6 млн рублей. За ним идут «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 млн рублей и «Зловещие мертвецы: Пекло», собравшие 25,1 млн рублей. Если брать в учёт фильмы, вышедшие в странах СНГ без России и Беларуси, лидером стала «Одиссея» Кристофера Нолана — она собрала 147,1 млн рублей.

Фильм рассказывает новую историю из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка — Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука.