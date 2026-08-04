Фильм ужасов Зака Креггера «Обитель зла» получил полноценный трейлер

Компания Sony Pictures выпустила полноформатный трейлер хоррора "Обитель зла" (Resident Evil, 18+) Зака Креггера ("Орудия", "Варвар") - экранизации известной игровой франшизы от Capcom.

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В центре сюжета обычный курьер Брайан, везущий срочную посылку в больницу Раккун-Сити. По пути молодой человек сбивает женщину и в поисках помощи натыкается на заброшенный дом. Вскоре герой оказывается в эпицентре вспышки неизвестного вируса, превращающего людей в монстров. Теперь его главная цель - выжить и добраться до своей девушки.

Несмотря на то что история будет самостоятельной, в трейлере и фильме много отсылок для фанатов игровой серии: печатная машинка, служащая точкой сохранения, зеленая трава, которая лечит персонажа, а также патроны для дробовика из Resident Evil 4 - любимой части режиссера.

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В интервью изданию Deadline Креггер поделился, что на съемках Остин Абрамс ("Страшные истории для рассказа в темноте") чуть не погиб: на него сбрасывали 70 килограммовые мешки с кровью, имитирующие падающих зомби, и один из них пролетел рядом с актером. Режиссер признался, что если бы Абрамс сделал шаг в сторону, то это убило бы его. Однако результат очень понравился постановщику, и кадр вставили в проект.

Роли в фильме исполнили Пол Уолтер Хаузер ("Дело Ричарда Джуэлла", "Черная птица"), Зак Черри ("Разделение", "Ты"), Кали Реис ("Настоящий детектив"), Джонно Уилсон ("Умерь свой энтузиазм") и другие.

Мировая премьера состоится 18 сентября.