Каким будет сериал «Романовы» о расстреле Николая II

Фильм «Романовы: преданность и предательство» развенчивает миф о слабости и бесхарактерности императора Николая II, рассказал в интервью НСН режиссер картины Василий Чигинский.

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Картина рассказывает о периоде с 1914 по 1918 год. Ее выход в прокат намечен на 24 сентября. Последнего русского императора сыграл Виталий Кищенко, его жену - Ксения Кутепова, а Григория Распутина - Дмитрий Дюжев. Режиссер рассказал, чем удивит картина, при съемках которой консультировались с историками.

«Это художественный фильм, а не документальный, поэтому небольшие моменты расхождений имеют место, но они согласованы с историками и консультантами. Мы исходили из того, что существуют белые пятна истории, о которых не до конца известно. Если историки говорили, что такая ситуация возможна, мы ее использовали в кино. Вопреки расхожему суждению, что Николай был слабый, бесхарактерный человек, мы пытаемся опровергнуть этот тезис в связи с открывшимися документами и исследованиями. Сцену расстрела мы пытаемся преподнести не как кровавое месиво, а немножко по-другому: вы увидите и поймете, о чем я. Мы рассказываем о страницах, известных лишь узкому кругу людей, в основном историкам. Например, мало кто знает историю о судьбе брата Николая Александровича, Михаила, который был также зверски убит в Перми со своим секретарем. Мало кто знает о тобольской ссылке императорской семьи перед тем, как они были направлены в Екатеринбург», - отметил Чигинский.

По его словам, при съемках картины открылось много параллелей с сегодняшним днем.

«Фильм может заставить зрителя проводить параллели между сегодняшним днем и событиями, которые происходили в России с 1914 по 1918 годы. Когда мы работали с документами, иногда возникало ощущение, что мы просто читаем сегодняшние новости. Иногда приходилось сверять дату, настолько разительным было сходство. Например, речь идет об отношении англичан к России, про то, какие плелись интриги, какие во время войны были закулисные игры. Таких параллелей очень много», - заключил собеседник НСН.

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