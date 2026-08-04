Производство сиквела «Барби» под угрозой из-за спора о гонорарах

Студия Warner Bros. столкнулась с трудностями при запуске производства сиквела «Барби». По данным The Hollywood Reporter, переговоры с исполнителями главных ролей — Марго Робби и Райаном Гослингом — зашли в тупик из-за обсуждения их гонораров. Как утверждает издание, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав счёл финансовые требования актёров слишком высокими. Однако представитель студии опроверг информацию о том, что глава компании называл предлагаемые выплаты «слишком щедрыми».

© Кадр из фильма "Барби"

У Warner Bros. остаётся время до декабря 2026 года, чтобы заключить соглашения с актёрами. После этого права на экранизацию «Барби» вернутся компании Mattel, владеющей брендом. По информации студии, Робби и Гослингу также предлагали процент от прибыли фильма при достижении определённых кассовых сборов.

«У нас есть соглашение с Mattel о правах на экранизацию, и мы сделали ряд крупных предложений, чтобы попытаться заключить сделки по созданию следующего фильма о Барби. К сожалению, пока нам не удалось достичь соглашения», — говорится в совместном заявлении сопредседателей Warner Bros. Motion Picture Group Пэм Эбди и Майкла Де Луки.

Фильм «Барби», вышедший в 2023 году, стал мировым кассовым хитом и одним из самых успешных проектов в истории Warner Bros., поэтому студия рассчитывает продолжить франшизу. Тем временем Mattel продолжает развивать сам бренд. В январе 2026 года компания представила первую куклу Барби, созданную с учётом особенностей людей с расстройством аутистического спектра (РАС).