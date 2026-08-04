Почему «Паук» и «Одиссея» бьют рекорды, а в РФ боятся «катастрофы»

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил в интервью НСН, почему голливудские блокбастеры бьют рекорды летом в то время, как российские прокатчики жалуются на низкие сборы в это время года.

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Супергеройский фильм «Человек-паук: новый день» за первый уикенд в прокате заработал в мире более $930 млн, что стало вторым результатом в истории, а сборы вышедшей в начале июля «Одиссеи» Кристофера Нолана превысили на сегодня $990 млн. Шнейдеров отметил, что в США лето не всегда было таким успешным периодом для кино.

"Здесь дело только в качестве. При этом в Голливуде в свое время тоже поняли, что летом может быть провал, это был спокойный период. После того, как "День независимости" взорвал кассу, американские прокачки начали понимать, что лето - это тоже хороший период и выпускают очень кассовые фильмы. Достаточно вспомнить три свежих фильма - новых "Миньонов", "Одиссею" и "Человека-паука"», - отметил кинокритик.

По его мнению, рекордный успеха нового «Паука» не говорит о деградации вкусов зрителей.

«"Человек-паук" - это коммерческое кино от первой до последней секунды, его задача - собрать как можно больше денег. Дает ли оно что-то уму? Навряд ли. Как сказал российский режиссер Сарик Андреасян, когда ему начали хвалить Тарковского: если вы такие умные, то где ваши деньги? Я, скорее, попробую как-то посмотреть "Одиссею", потому что Нолан умный режиссер, а "Человек-паук" — это кино для молодых, которые составляют основную часть зрительской аудитории в кинотеатрах. Плохое кино не собрало бы столько денег. Что касается деградации аудитории, японский писатель Акутагава сказал: обнаружить глупость народа дорогого не стоит, а обнаружить, что ты сам тоже народ – вот этим гордиться стоит. Поэтому не надо трогать аудиторию», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что российским кинотеатрам рекомендовали отложить прокат нового «Человека-паука» с Томом Холландом и Зендеей до 20 августа, чтобы поддержать выходящий 6 августа российский фильм «Последний богатырь. Колобок». Шнейдеров сказал «Радиоточке НСН», что в случае легального выхода в прокат в РФ американской картины, от «Колобка» не осталось бы даже «бильярдного шарика».

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков говорил НСН, что лето - всегда тяжелое время для кинотеатров. По его словам, если бы летом 2026 года не было «Холопа 3» и не сработал «Майкл», это была бы «глобальная катастрофа».