Певицу Билли Айлиш заметили на съемках фильма «Под стеклянным колпаком»

В Торонто идут съемки экранизации романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком», главную роль в которой исполнит певица Билли Айлиш. Проект выпустит студия Focus Features, а его премьера запланирована на 2027 год.

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Для Айлиш роль в предстоящем фильме станет дебютом на большом экране: до этого артистка сыграла эпизодическую роль в сериале «Рой». В соцсетях появились фотографии со съемочной площадки в Торонто, вызвавшие большой ажиотаж среди поклонников: в новом амплуа певица выглядела почти неузнаваемой.

На появившихся в Сети фотографиях 24-летняя артистка одета в красный топ с круглым вырезом и красную клетчатую юбку, а также в голубую блузку. Фильм расскажет историю девушки по имени Эстер Гринвуд: пытаясь справиться с огромным стрессом, ожиданиями общества и постоянным давлением, связанным с необходимостью добиться успеха, главная героиня впадает в депрессию. Это чувство безысходности Сильвия Плат передала через метафору «стеклянного колпака».

История оказалась трагичной и для самой писательницы: спустя месяц после выхода книги Плат скончалась в возрасте 30 лет. Изначально роман опубликовали под псевдонимом Виктория Лукас, однако спустя три года его переиздали под настоящем именем Сильвии Плат.