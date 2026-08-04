В Выборге стартует 34-й фестиваль российского кино "Окно в Европу"

34-й фестиваль российского кино "Окно в Европу" открывается в Выборге. В конкурсной программе, которую составили как опытные мастера, так и дебютанты, широкой публике представят 10 игровых, 10 документальных и 20 анимационных лент, сообщили организаторы.

"Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях. 4 дебюта, 4 фильма с явной жанровой принадлежностью, пара фильмов с петербургским колоритом, непременный якутский участник", - охарактеризовал программу программный директор фестиваля Андрей Апостолов.

Церемония открытия состоится 4 августа. Ей будет предшествовать показ драмеди Дарьи Чаруши "Это все она!". Картина рассказывает о 30-летней Васе в глубоком внутреннем кризисе, которая решает найти свою детскую любовь. Главные роли исполнили Марина Васильева, Анастасия Белова, Никита Ефремов, Николай Шрайбер.

"Это очень жизненная комедия. Мы рады впервые представить фильм именно на фестивале "Окно в Европу" и надеемся на теплый прием зрительской аудитории", - отметил продюсер ленты Рубен Дишдишян.

Жюри, конкурс и деловая программа

Жюри игрового конкурса возглавил народный артист России, режиссер Павел Лунгин. Вместе с ним оценивать работы будут оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, актриса Софья Лебедева и другие эксперты. Конкурс документального кино судит режиссер и продюсер Ангелина Ашман, чей фильм "Кресты" стал первым российским проектом в каталоге Netflix. Анимационный конкурс возглавил создатель "Звездных собак: Белка и Стрелка" Святослав Ушаков.

Среди участников основного конкурса - лента "Без оглядки" Наталии Кончаловской с Анной Пересильд и Алексеем Розиным, "Благоустройство" Виталия Суслина, "Лес" Гамлета Дульяна с Кариной Разумовской и Лянкой Грыу, драма о блокадном Ленинграде "На краю детства" Владимира Захаренко, якутская картина "Семь дней счастья" Никиты Давыдова и другие.

Параллельно с показами пройдут деловая и образовательная программы. В центре дискуссий - прокат авторского кино и перспективы питчингов и лабораторий. Компания "Марс Медиа" представит портфель новых проектов, включая "Руслана и Людмилу", "Айболита" и "Пальму 3". Отдельную презентацию посвятят фильму "Зубастая няня", съемки которого стартуют в Выборге прямо в дни фестиваля. Зрителей также приглашают на мастер-классы режиссеров Стаса Иванова и Дарьи Лебедевой, лекции о советской кинофантастике и нуаре, выставку к 60-летию экранизации "Войны и мира" Сергея Бондарчука с подлинными костюмами героев, предоставленными "Мосфильмом".

В кинотеатре "Выборг Палас" в рамках фестиваля 7 августа покажут осенние премьеры, среди которых - картина "Не по-детски" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, которую лично представят создатели.

Закроет смотр 9 августа семейная комедия "Мой папа - медведь 2" Владислава Богуша.

О фестивале

Выборгский киносмотр, основанный в 1993 году, является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация (РЕКА), Министерство культуры РФ и правительство Ленинградской области. Девиз фестиваля: "Российское кино - прогноз на завтра".