«Зрители не оценили»: Sony отказалась от спин-оффов «Человека-паука»

Глава компании Sony Pictures Томас Ротман дал небольшое интервью изданию Variety в честь запуска фильма «Человек-паук: Новый день». Топ-менеджер в том числе рассказал о результатах фильмов по вселенной супергероя, куда вошли трилогия «Веном», а также провальные «Морбиус», «Мадам Паутина» и «Крейвен-охотник».

Ротман признал, что франшиза оказалась не настолько успешной, как задумывали в Sony, — несмотря на успехи «Венома». Он заявил, что зрители остались не в восторге от фильмов, из-за чего компания пока не запустила в производство новые фильмы по вселенной.

В конечном итоге аудитория не оценила фильмы по вселенной Человека-паука от Sony. Насколько это справедливая оценка этих фильмов, я не могу судить. Это как кричать в ветер. Аудитория решает всё, и она не откликнулась. Всё так просто.

Последним на данный момент фильмом по вселенной Человека-паука от Sony стал «Крейвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном. Лента вышла в декабре 2024 года и получила смешанные отзывы от зрителей, собрав в прокате скромные $ 60 млн.