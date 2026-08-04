Представлен дублированный трейлер аниме «И наступит рассвет»

Кинокомпания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер аниме «И наступит рассвет». Мультфильм выйдет в кинотеатрах России уже 27 августа, ещё до премьеры в других странах.

Видео доступно во VK-канале «Русский Репортаж». Права на видео принадлежат «Русский Репортаж».

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По сюжету Кэитаро живёт на заброшенной фабрике фейерверков и годами пытается разгадать тайну салюта «Сюхари», который придумал его отец, а потом исчез. Когда фабрику собираются снести, у Кэитаро и его друзей остаются считанные дни, чтобы создать и запустить легендарный фейерверк.

Сценаристом и режиссёром будущей ленты выступил Ёситоси Синомия, который работал над знаменитыми аниме Макото Синкая «Твоё имя» и «Сад изящных слов» в роли художника. На крупнейшем мировом фестивале анимации Annecy International Animation Film Festival картина получила приз жюри в программе Contrechamp.