Завершены съемки сериала «Второе дыхание» с Александром Палем

Первый сериал режиссера Руслана Братова, известного по короткому метру "Лалай-Балалай" и полному "Экспресс" уже снят. Все названные проекты - победители крупнейших фестивалей страны - "Кинотавра", "Окна в Европу", "Нового сезона" и "Пилота".

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Сериал с Александром Палем в главной роли рассказывает историю бывшего спортсмена, оказавшегося в необычном учреждении для людей с разного рода зависимостями - центре "Доверие". Этот центр нечто среднее между рехабом, тюрьмой и больницей. Постепенно Илья осознает, что физическая, внешняя несвобода раскрывает в нем внутреннюю свободу.

Руслан Братов вместе с Михаилом Хурановым стал автором сценария. А автором идеи сериала и сценаристом первой серии стал Михаил Чистов, ранее работавший над такими проектами, как "Мамонты", "Физрук" и "257 причин, чтобы жить".

В сериале также снимались Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов, Роман Жданов и другие.